LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM LYS takvimi

LYS tercihleri için verilen süre 26 Temmuz Çarşamba günü sona erdi. Aldıkları puanlar ve sıralamaları doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi büyük bir heyecanla tercih sonuç tarihini araştırıyor. LYS sonuçları gibi tercih sonuçları da ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

2017-ÖSYS ADAYLARININ DİKKATİNE!

2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (2017-LYS) sonuçları, sınav takviminde ilan edildiği gibi 11 Temmuz 2017 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden açıklanmıştır.

Sınav sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte; LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzunun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından, 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75.692 adaydan;

LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2.413 aday için yapılmamış olduğu,

YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak; 6.751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen rakamlardan çakışmalar hariç 7.084 adayın yerleştirme puanları yeniden hesaplanmış, buna bağlı olarak tüm adayların başarı sıralamaları güncellenmiştir. Bu güncellemeler sonucunda, puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşmiştir.

Sonuçlar, 14.07.2017 tarihinde saat 19:12 itibariyle tüm adayların erişimine açılmıştır. Tüm adayların, puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir.

Bu hatadan dolayı kamuoyundan özür diler, yeni sonuçları tüm ilgililerin dikkatine saygıyla sunarız.

LYS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM LYS tercihleri için son günü sınav takvimiyle duyurdu: "2017-ÖSYS tercih işlemleri,18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz 2017 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTEMEDİĞİNİZ BÖLÜM LİSTENİZDE OLMASIN



Tercih listenizi oluştururken kendi önceliklerinizi dikkate alarak liste yapın ve istemediğiniz bir programa kesinlikle yer vermeyin. “Nasılsa alışırım” mantığıyla hareket etmeyin. Tek kriteriniz üniversiteli olmak olmasın. Gelecekte zamanınızın büyük kısmını geçireceğiniz alanı iyi düşünün.



ÜNİVERSİTE KODLARINI YAZARKEN DİKKAT



Özellikle üniversitelerin kodlarını yazarken aman dikkat! Bu hatayı onlarca aday yapıyor. Defalarca kontrol edin, hatta bir başkası bu listeyi bir kez daha gözden geçirsin.



YANDAL ÇİFT ANADAL SEÇENEKLERİ



Ortalamanız yüksekse bazı üniversitelerde aynı anda farklı bölümlerde okuyabilirsiniz. Ayrıca bazı üniversitelere düşük puanla girip, okul ortalamanızı yüksek tutarsanız çok istediğiniz yüksek puanlı bir bölümü okuma şansınız da var. Üniversitelere mutlaka bunu sorun.



UZMAN DESTEĞİ ALIN



Tercih işlemleri için mutlaka bir uzman desteği alın. Hem Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda hem de özel öğretim kurumlarında bu konuda görev yapan uzmanlar var. Tercih yaparken bölüme, sıralamalarına, bölümün içeriğine, istihdam koşullarına, üniversitenin niteliğine, üniversitenin sosyal, bilimsel ve yurtdışı imkânlarına dikkat edin.



BURSLULUK ŞARTLARINA DİKKAT



Üniversitelerin; bursluluk şartı ve eğitim dili önemli. Erasmus- Farabi gibi olanaklarla farklı kapılar açılabilir. ÖSYM bursu dışında farklı alanlarda başarılı olanlara üniversiteler destek veriyor. Ayrıca burs imkânı bulamayanlar, özellikle vakıf üniversitelerinde derslerden kalan zamanlarında çalışarak bütçelerine katkıda bulunabilir.

TERCİH ROBOTUNU KULLANIN

Tercih Sihirbazı’na girdiğinizde, karşınıza yerleştirme başarı sıralamaları çıkacak. Puan türlerinin karşılarına başarı sıralarınızı yazacaksınız. Sihirbaz size yol gösterecek, ‘sonraki adım’ dediğinizde ise karşınıza bir il listesi çıkacak. Buradan okumak istediğiniz ili ya da illeri seçebileceksiniz. Ardından, karşınıza üniversiteler çıkacak. Bir önceki adımda seçtiğiniz ilde bulunan üniversiteler karşınıza seçili olarak gelecek. İsterseniz seçtiğiniz illerde olmayan farklı bir üniversiteyi de işaretleyebilirsiniz. Sıra geldi son adıma. Buradan okumak istediğiniz üniversitenin vakıf mı, devlet mi gibi tiplerine; açıköğretim, birinci öğretim gibi eğitim şekline; burs durumu ve istediğiniz puan türüne göre seçim yapabilirsiniz. Karşınıza seçtiğiniz kriterlere göre tahmini olarak yerleşebileceğiniz üniversiteler, bölümleri ve kontenjanları gelecek. Buradan istediğiniz bölümleri ‘listeme ekle (+) ’ sekmesine tıklayarak tercih listenizi oluşturabilirsiniz. Bu kadar basit.

LYS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN BÖLÜMLERE DİKKAT

Tercih yapılırken dikkat! Bu yıl kılavuzda puan türü değişen bölümler var. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’yla (YGS) girmeyi düşündüğünüz bir bölümün puan türü MF, TM ya da TS’ye geçmiş olabilir. Tercihinizi etkileyecek bu hatalara düşmemenin yolu da kılavuzu iyi incelemekten geçiyor. YGS ile öğrenci alan 14 bölümün puan türünü tercih listesi oluştururken bir daha gözden geçirmekte yarar var. Çünkü bu bölümlere artık Lisans Yerleştirme Sınavları’yla (LYS) yani TM, TS, MF puan türüyle öğrenci alınıyor. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, kimya, okul öncesi ile özel eğitim öğretmenliği bu alanlardan sadece birkaçı.

Özel yetenekle öğrenci alan iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı bölümleri de artık LYS ile öğrenci kabul edecek. Açıköğretim lisans eğitimi almak isteyenlerin de LYS puanına bakılacak. İlahiyat fakültelerine de artık YGS ile değil, LYS ile girilecek.

Diğer önemli bir değişiklik de mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler için, bu adaylar artık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapamayacak. Ancak bu öğrenciler ek puandan yararlanabilecek. YÖK, meslek lisesi mezunlarının üniversitelerin aynı alandaki ön lisans programlarına yerleştirilmeleri durumunda, merkezi sınavlardan aldıkları puanlara ilave edilecek ‘ek puan’ katsayısını 0.06 olarak açıkladı.