LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?… ÖSYM’den LYS sonuç tarihi geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 LYS tercih sonuçlarıyla ilgili net tarih verdi. 10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. Tercihler ardından sonuçlara odaklanan adaylar, ÖSYM yetkililerine sosyal medya hesaplarından ulaşmaya çalışmış, ‘LYS tercih sonuçları açıklansın’ etiketiyle bir kampanya başlatmışlardı. Yapılan kampanya sonrasında ÖSYM’den açıklama geldi.

ÖSYM’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklanacağı bildirildi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar açıklanacak. Açıklanan kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.