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    LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercihleri ne zaman açıklar?

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 20:44 Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 20:44

    LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, üniversite tercihini gerçekleştiren adayların merakla sorguladığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin LYS tercih sonuçlarını açıklayacağı tarihe kilitlenen öğrenci ve okullara kayıt yaptıracakları günü iple çekmeye başladı. Peki, üniversite heyecanını çok sıkı bir şekilde yaşayan öğrencilerin merak ettiği LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    LYS tercih sonuçları için adayların beklentisi kaldığı yerden devam ediyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, listeledikleri bölümlerden birisine gidebilmek için gün saymaya devam ederken, gözler ÖSYM internet sitesinden ayrılmıyor. LYS tercih sonuçları için beklentilerini arttıran vatandaşlar, açıklama için sosyal medya üzerinden sorgulamalarını devam ettiriyor. Peki, LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler

    LYS TERCİH SONUÇLARI, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    LYS tercih sonuçlarıyla ilgili beklentilerini sosyal medya üzerinden değerlendiren adaylar, attıkları tweetlerle gündeme damgasını vurdu. İşte, sosyal medyayı sallayan LYS tercih sonuçları tweetlerinden bazıları;

    *Hüseyin Gürarslan Ne açıklama var ne bişey #ösym 'yı beklemekten çiğerımız soldu be!!
    *Buse‏ #lystercihleriaçıklansın eğer bekledikçe puanlar yüksekliyorsa bekleriz sıkıntı yok
    *Ceren‏ #LYSTercihleriAçıklansın #ÖSYM Yeter artık açıklayın. İnst, Snap, Face, wp ve adını hatırlamayıp üye olduğum tüm sitelere üni. adı yazacağm
    *Seda Havalı‏ En son ilk tercihimde ki okulu arayıp ben size yerleştim mi diycem başka çaresi yok #ösym #LYSTercihleriAçıklansın
    *Zuhal Yağmur ÇELİK #LYSTercihleriAçıklansın mı? Tabiki de Hayır. Çünkü babamın kalp krizi geçirmesine engel olmam lazım
    *Memo KRHN (HOPE!!!)‏ Seni Beklediğim Kadar onu Bekleseydim Şuan Evliydik #ösym
    *Sultan‏ Tercihleri açıklamıyorsun bari ne zaman açıklayacağını açıkla#ösym
    *Turgut‏ #LYSTercihleriAçıklansın artık. Arkadaşm sevgilisiyle farklı illere düşürse ayrılacaklar şuan ilişkiyi askıya aldılar.İnsanları bekletmeyinBatuhan Dumanlı‏ *#LYSTercihleriAçıklansın gün verir msn pls. tşk.
    *Sema Nur AKÇİÇEK Oralarda bizim bir tercih listesi olacaktı bro . Bir el atın. #LYSTercihleriAçıklansın
    *Creepin #LYSTercihleriAçıklansın yazdığım yerdeki üniversitelere tek tek gidip beni aldınız mı diye sorsaydım bundan daha kısa sürerdi

    LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının kayıtlardan bir hafta önce, yani 7 Ağustos Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

    ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

    Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

    Etiketler: lys , lys tercih sonuçları , lys terch sonucu
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