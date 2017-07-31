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    LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS tercihleri için beklenen tarih

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 19:19Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 19:19

    LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arayan yüz binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. Okuyacakları üniversiteyi yapmış oldukları tercihlerin ardından öğrenecek olan üniversite adayları, kayıt işlemleri için hazırlıklara başlayacak. Peki, LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar

    LYS tercih sonuçları birçok öğrencinin hayatında yeni bir dönüm noktası olacak. Uzun bir maratonun ardından aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştiren yüz binlerce öğrenci, yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılacak olan açıklama sonrasında hangi üniversiteyi kazandıklarını öğrenecek olan adaylar, sonrasında kayıt işlemleri için harekete geçecek. Peki, LYS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

    LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

    ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

    Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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