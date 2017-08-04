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    LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM'ye adaylardan büyük tepki!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:34Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:41

    LYS tercih sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı binlerce öğrenci tarafından en çok konuşulan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen LYS tercih işlemleri 26 Temmuz tarihinde son bulmuştu. LYS tercih işlemlerinin bitmesinin ardından adaylar sonuçları beklemeye başladı. Peki, LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, sosyal medyadan gelen tepkiler.

    ÖSYM LYS tercih sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 18 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da biten LYS tercih işlemlerinin ardından yüz binlerce adayın sabırsız bekleyişi başladı. Bir an önce LYS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sosyal medya aracılığıyla ÖSYM'ye tepkilerini dile getiriyorlar. Peki, LYS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, ÖSYM'ye gelen o tepkiler.

    LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLABİLİR

    ÖSYM tarafından konu hakkında verilmiş net bir tarih olmaması ile birlikte LYS tercih sonuçlarının bu ay içinde açıklanacağını tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının bu hafta içinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    LYS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'te Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

    ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

    SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

    Gizem‏ @Gizeeemergen
    İnan kalmadı solumda dermanım... #ösym

    Doğukan Kızılkuş‏ @dogukankzlks
    İyi bişey mi bu kadar gencin senden nefret etmesi #ösym

    YAŞAR‏ @yasarzngn
    #LYSTercihleriAçıklansın ÖSYM ile tanışana kadar hayatım daha bi düzenliydi

    Sabiş 🌸‏ @siyahicecik
    Şey yap "mesela sonuçları açıkla". #ösym #LYSTercihleriAçıklansın

    Humadam‏ @Seymayxx
    #ösym Bu mübarek Cuma hayrina açıklayın be

    🌸‏ @damlacetinnnn
    #ösym bunun açıklayacağı yok kendi kendimize sıraya girip yerleşelim hadi

    Ecee KİBRİT‏ @eceee299
    Arkadaşlar açıklanınca bana mesaj atar mısınız bilgim olsun yoruldum bakıp durmaktan 😁😁 #ösym

    Ceylan‏ @BilkanCeylan
    Sal bizi artık saaaal #ösym

    KILIÇÇI!‏ @AK_EylulMerve
    Kalbimde kırılmadık yer mi bıraktın #ösym

    Sertan Denizgünü‏ @UnregulatedKing
    Babam ameliyat oldu ama hâlâ açıklanmadı ösym ne diyeyim ki. Bıraktım beklemeyi zaten.

    ZeLindaa‏ @ZelalUygun
    Tercih ettiğim üniversiteleri arayıp ben sizdemiyim abi diyorum #ösym

    Etiketler: lys , lys tercih sonuçları , ÖSYM , ösym sonuç
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