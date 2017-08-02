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    LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LYS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 08:24Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 08:44

    LYS tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar bugünde merakla LYS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. ÖSYM tarafından konu hakkında verilmiş net bir tarih olmaması ile birlikte LYS tercih sonuçlarının bu ay içinde açıklanacağını tahmin ediliyor.

    LYS tercih sonuçları için adayların beklentisi kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite tercihlerini gerçekleştirdikten sonra sıralamış oldukları üniversitelerden hangisini kazandıklarını merak eden adaylar, LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Peki, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak olan LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen tarih bilgisi hakkında detaylı bilgiler

    LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos Çarşamba günü öğrencilerin erişimine açılan LYS yerleştirme sonuçları, 29 Temmuz ve 03 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından açıklanmıştı. Bu yıl 18-26 Temmuz tarihlerinde alınan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçlarının 2 Ağustos tarihinde öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

    ÖSYM tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Fakat tercih sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak. Buna göre tercih sonuçlarının bir hafta öncesinden açıklanması bekleniyor.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

    Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

    Etiketler: lys , lys sınav sonuçları , sonuç
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