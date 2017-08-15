LYS ikincisinin kazandığı bölüm belli oldu

Çorlu’da özel bir firmadan emekli Vecdun Özlüşen ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde eğitim görevlisi Bilge Özlüşen’in İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenim gören oğulları Batu Özlüşen, LYS’de MF2,3 ve 4’te 554 puan alarak Türkiye ikincisi oldu

Tam burslu olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yerleşen Batu Özlüşen, kendisini çok iyi hissettiğini, ailesi, kendisi ve okulu için gurur verici olduğunu belirtti. Batu Özlüşen şunları söyledi:

"Böyle bir başarı elde etmek beni gerçekten çok gururlandırdı. Çalışmalarımın karşılığını alabildim. Emeklerimin karşılığını alabilmekte ayrı bir mutluluk verdi. Bu şekilde devam edeceğim. Doktor olmak istiyorum, tıp okuyacağım. Küçükken en çok beyin cerrahı olmak istiyordum. Özellikle beyine bayağı bir ilgim vardı. Şu an hala sürüyor ama tıbbı tanıdıkça, diğer alanlar da ilgimi çekiyor, o yüzden ilk önceki planım mesleği tam tanımak. Daha 6 sene var zaten, ondan sonra en iyi en mantıklı kararı vermeyi düşünüyorum. 546 veya 547 puan aldım okul puanı ile birlikte. Yanlış hatırlamıyorsam eğer, çünkü sıraya bakmaktan puana bakmadım.

"KONU KONU ÇALIŞTIM"

Ders çalışmaları sırasında zorlandığı sorularda öğretmenlerinden yardım aldığını ifade eden Batu Özlüşen şöyle devam etti:

"Öncelikle her öğrendiğim konuyu kapsamlı çalıştım ve kafamda hiçbir soru işareti kalmamasına gayret ettim. Hocalarıma, yapamadığım soruları sürekli sordum ve yanlışlarımı öğrenip aynı yanlışları tekrar yapmamaya çalışıyordum. Sadece yanlış yaptığım sorularda değil doğru yaptığım sorularda da takıldığım şeyleri hocalarıma soruyordum. Konuya çalıştıktan sonra test çözmeye başlayınca çok büyük bir sıkıntı kalmıyor. Eğer konuya kapsamlı çalıştıysanız ve konu konu çalışmakta da fayda var. ’İlk önce test çözeyim sonra konulara bakarım şeklinde, konuyu test çözerek öğrenirim’ şeklindeki sistemin çok fazla yürümediğini fark ettim. ."

Baba Vecdun Özlüşen ise oğlunun kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığı belirterek, "Çok mutluyuz. Allah her aileye böyle başarılar versin. Oğlumuzun ilkokuldan beri planlı çalışması, araştırmacı yönü bu başarıyı elde etmesini sağladı. Tüm aile olarak çok sevinçliyiz. Oğlumuzla ben de eşim de çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.