LYS ek yerleştirmeleri ne zaman? Üniversite boş kontenjanları

Üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına ise 696 bin 241 aday yerleşti. ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanların sayısı belli oldu. Üniversitelerin örgün lisans programlarında 50 bin 817, örgün ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan adaylar, üniversite ek yerleştirme sürecini takip etmeye başladı. Adayların ek tercih yapabilmeleri için ÖSYM tarafından hiçbir programa yerleştirilmemiş olmaları gerekiyor. Herhangi bir üniversiteye yerleşmiş ancak kayıt yaptırmamış öğrenciler ek yerleştirme tercihi yapamayacaklar. Peki LYS ek yerleştirmeleri ne zaman?

LYS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Boş kontenjanlar listesi kayıt sürecinin ardından güncellenecek. Kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme tercihleri alınacak. LYS ek yerleştirme tarihi ÖSYM sayfası üzerinden duyurulacak.

AÖF DAHİL YERLEŞTİRME SAYILARI



ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 265 bin 844 olurken, üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 825 bin 244 olarak duyuruldu. Son sınıf düzeyinde ÖSYS'ye başvuran 960 bin 410 adaydan 334 bin 834'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 632 bin 722 adaydan 313 bin 962'si, daha önce yerleşmiş 442 bin 542 adaydan 103 bin 812'si, bir yükseköğretim programını bitirmiş 193 bin 715 adaydan 57 bin 426'sı, yükseköğretimden kaydı silinmiş 36 bin 455 adaydan 15 bin 210'u üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ne yerleşti.