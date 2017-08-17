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    LYS ek yerleştirmeleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu?

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 15:19Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 15:19

    LYS ek yerleştirmeler için araştırmalar başladı. Tercih yaptıkları halde bir okula yerleşemeyenler ya da tercih yapmamış olanlar, boş kontenjanlar listesini ve ek yerleştirmelerin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki 2017 LYS ek yerleştirmeleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu?

    2017 ÖSYS yerleştirme sonuçları ardından herhangi bir yükseköğretim programına dahil olan öğrenciler kayıt işlemini sürdürürken; üniversiteye yerleşememiş olan adaylar LYS ek yerleştirme dönemini araştırıyor. 18 Ağustos’ta tamamlanacak üniversite kayıtlarının ardından okulların boş kontenjanları netleşecek. LYS ek yerleştirme işlemleri başlayacak.

    KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLECEK?

    1. ÖSYS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

    2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo 4'teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

    3. Tablo 3'deki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Tablo-3’de her programın karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan önceliklere göre yerleşen en son sıradaki adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler, adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3’deki en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3’den tercih yapacak adaylar, ister meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.

    4. ÖSYS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
    5. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

     

     

    Etiketler: lys ek yerleştirme , üniversite ek yerleştirme , boş kontenjanlar
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