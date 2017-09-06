ÖSYM tarafından gerçekleştirilen LYS ek yerleştirme işlemleri 5 Eylül Salı günü son bulmuştu. Ek tercih işlemlerini yapan öğrenciler beklemeye koyuldu. ÖSYM tarafından yapılan ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman açıklanacağı büyük bir merak için bekleniyor. Peki, LYS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM LYS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTELERE EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Peki istediği bölüme yerleşemeyen veya herhangi bir bölüme / programa yerleşemeyenler için her şey bitti mi?

Uzmanlar, aldığı puanla herhangi bir bölüme yerleşemeyen üniversite adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme tercihi ile hayallerine kavuşabileceklerine işaret ediyor.

“Yerleşemeyenler için umutlar sona ermedi” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Sebahattin Kutlu, YGS ve LYS’de alınan puanların ek yerleştirme için kullanılabileceğine dikkat çekiyor: “Üniversiteye girememiş olmak, ilk yaptığımız tercihlerde istediğimiz okula, istediğimiz bölüme yerleşememiş olmak aslında sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Birçok adayımız dışarıda kaldı. Ama baktığınızda üniversitelerde de 215 bini aşkın, hatta kayıt yaptırmayanlarla birlikte ek kontenjanda 300 bini bulacak bir kontenjanımız olacak. Bu ciddi bir fırsattır. İlk tercihlerde olduğu gibi, yine bir tercih yapma fırsatı var. Yani üniversiteli olma fırsatı halen devam ediyor.”

Doğru bir tercih listesiyle yeniden ek yerleştirme için başvuruların yapılabileceğini belirten Kutlu, ek yerleştirmenin hem ilk yerleştirmede hiçbir lisans / önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar için, hem de özel yetenek sınavı ile alan bir programa yerleşen veya yerleşemeyen adaylar için de fırsat yaratacağına vurgu yapıyor. ÖSYM’nin açıklayacağı ek kontenjanlarda istediği bölüm / program olan üniversite adaylarının bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine işaret ediyor.