LYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi

24 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen LYS ek yerleştirme başvurularının sonuç tarihi merakla bekleniyor. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala eğitim hayatlarına ilişkin plan yapmak isteyen adaylar sık sık ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. 2017 yılı itibariyle yapılan üniversite LYS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından erişime açılacak. LYS tercih sonuçları posta ile adreslere gönderilmeyecek ve sadece elektronik ortamdan öğrenilebilecek. Peki üniversite ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden yayınlanacak olan ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM’den net bir tarih açıklaması gelmedi ancak sonuçların 1 hafta kadar bir süre içersinde açıklanması bekleniyor.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLECEK?



Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

ÜNİVERSİTELERE EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.