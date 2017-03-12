Lyon'dan ilginç Çin hamlesi!

FIFA Online 3 için Çin’den 4 profesyonel oyuncuyla anlaşan Lyon, bu sayede Uzakdoğu pazarında yer alan ilk Avrupa takımı unvanının da sahibi oldu. Her ne kadar garip bir karar gibi görünse de bunun sebebi Lyon’un Çinli ortakları. Geçtiğimiz yılın kulübün yüzde 20’lik hissesini 111 milyon dolara satın alan IDG Capital Partners, kulübün Doğu pazarında genişlemesi için teşvikte bulundu.

League of Legends ve Dota 2’nin potansiyeline rağmen FIFA Online 3’ün büyüyen kitlesi Lyon’un dikkatini çeken bir diğer detay. Lyon'un transfer ettiği oyuncular ise Song Di, Xu Qingmu, Sun Jiangfeng ve Feng Rui.