“Lütfen ateş etmeyin, daha 25 yaşındayım”

Atlazia Otel’in sahibi Yorgo zarif adam. Ortak tanıdıklardan adada olduğumuzu öğrenince; sağolsun, bir ‘kalimera’ya ve limandan bizi uğurlamaya gelmiş. Feribotu beklerken iki çift laf edeceğiz ama ne mümkün! Sanki Patmos’a değil, Kınalı’ya gideceğiz; Leros’ta feribot değil, Sirkeci’de ada vapuru bekliyoruz.

Türk veletleri

Türk çocukları ortalığı birbirine katıyor. Başka halklardan akranlarının ellerinde kitap/tablet. Koca koca adamlar gibiler... Bizimkilerinse yetiştirme tarzımızdan gelen bazı doğal özgürlükleri var: Avazı çıktığı kadar zırlayarak bir şey isteyebilir, yapılmazsa sandalyeden kayıp yerde tepinebilir, babasının burnuna parmak sokup yan masanın örtüsünü çekebilir...

Veletler müsade ettiği ölçüde Yorgo’nun bol ‘ş’li İngilizcesinden havadisleri ayıklamaya çalışıyoruz: Türk akını devam ediyormuş. “Her 100 turistten 85’i” diyor... Sonra da kızıyor: Galiba biz Türkler’in gösteriş merakı asla bitmeyecekmiş. Merkezde kendisininki gibi bir otelde ucuza kalabilecekken ille de Panteli Koyu’ndaki Castello gibi otellerde geceliğine 150 Euro ödüyormuşuz... Bizim kaldığımız otel! Komsudaeval.com gibi siteler de var tabii ama adanın yerlisi en iyisi tabii: Yakın arkadaşı Melek Boz’a tam da aradığı gibi birkaç ev bulmuş ama sonbaharı beklerlerse fiyat daha da düşecekmiş...



Katerina Patmoslu ama kışları Atina’da. Türkiye’ye hiç gelmemiş. En çok İstanbul’u merak ediyor.

Misafir değil evsahibi

Belli ki birkaç seneye kalmaz Leros da Kos’a benzeyecek. Kos’ta Türkler artık misafir değil evsahibi. Daha limana adım attığınızda Türkçe karşılanıyorsunuz. Elinize Türkçe isimleri olan hotel-motel kart vizitleri tutuşturuyorlar. Limandaki teknelerin çoğu Türklerin: Zeki Müren, tavla ve uluyan çocuk sesleri... Merkezdeki Fanos Turizm’e uğrayacağız. Seda’nın. Dimitri’yle evlenip Kos’a yerleşmiş. Feribot bileti/otel rezervasyonu işlerimizi o organize etti.

Meydandaki Aenaos kafede nefeslenirken harıl harıl not tutuyorum. Çünkü artık bir kent yazarının Çeşme-Bodrum bilmesi yetmiyor. O kadar çok giden var ki Yunan adalarına da vakıf olmanız lazım. Düşünsenize bir deprem oluyor, bir minare yıkılıyor, ölen iki kişiden biri Türk.

Notlar: Aenaos’a bir daha oturma. Dışarıdan şık ama servis çok yavaş ve tostu da kötü... Adanın acemi Türkleri balıkçı olarak deniz kenarındaki Barbuni gibi yerlere takılmaya başlamış... Ama ağzının tadını bilenler bir arka sokaktaki Larry’nin Yeri’ne gidiyor. Üstelik daha ucuz. Bu sene ahtapot köftesi çıkarmış, yıkılıyor. Masaların çoğu daha öğleden rezerve. Üstlerinde filanca bey, falanca hanım diye Türkçe isimler yazıyor...

Ucuz-pahalı, güzel-çirkin, iyi-kötü... Sizinki hangi Yunanistan?

◊ Yunanistan’ın, üzerinde insan yaşayan tam 227 adası var. İki tanesini, üç tanesini gören ucuz/pahalı, güzel/çirkin, lezzetli ya da değil diye ahkâm kesmeye başlıyor. Nasıl Cunda başka, Kumburgaz başkaysa; Türkbükü fiyatlarıyla Çınarcık; Alaçatı mutfağıyla Ağva ayrıysa; bu da öyle...

◊ “Çeşme-Bodrum pahalı, Yunan adaları ucuz” deniyor. Neye göre, kime göre? Bırakın Kos’la Patmos’u, Sifnos’la Samos’u; dip dibe Paros’la Antiparos bile ayrı telden çalıyor. Evet, Alaçatı’daki Zio Beach’te bir hamburgere 180 TL ödemek her babayiğidin harcı değil. Ama Alaçatı’nın, Yalıkavak’ın muadili Meis değil ki... Mikonos’a, Santorini’ye; Nammos’taki bir beach partide kaç bin Euro harcandığına bakacaksınız.

◊ Ne şanslıyız ki komşularımız güler yüzlü, misafirperver, sıcakkanlı ve medeni insanlar. Bu güzel hasletlerle 30 milyon turisti bebekler gibi ağırlıyorlar. Ama bir de adanın öbür tarafı var: Ülkelerine sığınan Suriyelilerin kampları...

◊ Yunanistan, imkânı olan herkesin gidip görmesi, keyfine/lezzetine varıp ilham alması gereken, güzel bir ülke. Ama bunu yaparken sahilin bu yanına da haksızlık etmemek gerek. Bütün siyasi krizlere ve teröre rağmen suyun bu yakası Almanya, Fransa, İngiltere gibi gelişmiş toplumdan aldığı turist sayısında karşı yakayı katlıyor. Onlar da mı yeme-içmeden, kumdan-güneşten, para hesabından anlamıyor?

1 milyon 200 bin: 2016’da Yunanistan’a giden yaklaşık Türk turist sayısı

500 bin: 2016’da Türkiye’ye gelen yaklaşık Yunan turist sayısı

11 milyon: Yunanistan’ın nüfusu

80 milyon: Türkiye’nin nüfusu

15 bin: TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a göre, bayramda Yunanistan’a gidecek Türk turist sayısı

ASLI BARIŞ'TAN SAMOS NOTLARI: ADA EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ TÜRKLER

◊ Adaya Çeşme, Seferhisar ve Kuşadası’ndan tekneler kalkılyor. Ben Kuşadası’nı tercih ettim. Etmez olaydım. Tekne saat sabah 9’da hareket ettiği için bir gece Kuşadası’nda konaklamak durumunda kaldım. Çarpık kentleşmenin dibine vurmuş olan Kuşadası, kalitesiz otel ve restoranlarla dolu. Bir gece kalacağım için sıradan bir otel seçtim. Geceliği 200 TL. Sıcak su akmıyor. Yemekleri de rezalet göründüğü için dışarı çıktım.

◊ Adı ‘Öküz’ olan bir beach’te iki biraya 50 TL verdim. Sahildeki yan yana restoranlardan birinde oturdum. Mönüdeki bütün deniz ürünleri donmuştu. Lastik gibi karides, kötü peynirlerle bezeli peynir tabağı, konserve deniz börülcesi, salata, sıradan ve daha da kötüsü ılık beyaz şaraba 230 lira bayıldım.

◊ Samos’a Kuşadası’ndan ulaşmanın bedeli, 35 Euro. Online alınmasına rağmen, sabah marina önündeki bilet kuyruğunda 45 dakika bekledim. 45 dakika da gümrükten geçiş, 1 saat 25 dakika yolculuk ve 45 dakika da cehennnem gibi bir sıcakta Yunan gümrüğü...

◊ Moralim iyice bozulmuştu. Nasıl bir tatil beni bekliyor, endişelenmeye başladım. Ama o da ne? Beni bir cennet bekliyormuş meğerse: Arnavut kaldırımlar, beyaz binalar, renkli panjurlarıyla Pythagoreio beni karşılayınca moralim yerine geldi. İki kişi 35 Euro’ya temiz pak ve şirin bir yer bulmam 10 dakikamı bile almadı. Ada halkı da son derece yardımcı oluyor zaten.

◊ Ada ekonomisinin belkemiği Türkler... Pythagoreio’da demirlenen teknelerin neredeyse yüzde ellisinden fazlası Türk bayraklı. Restoran, kafe ve barlarda da anadil neredeyse Türkçe. Türkçe mönüler bastırılmış, rakı servisi başlamış. Esnaf da Türkçe’yi sökmüş gibi. Tipinizden anlayıp ”Merhaba” diye karşılıyorlar sizi.

◊ Yemekler, özellikle de deniz ürünleri kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Samos şaraplarıyla da ünlü. Buna rağmen, inanılmaz derecede hesaplı. İki kişi 7 tabak yemek ve iki şişe şaraba 110 TL verdik. Kokkari plajlarıyla ünlü; aşırı sakin ve huzurlu bir yer. Çıt çıkmıyor dalga sesinden başka. O civardaki oteller iki kişi 60 Euro civarı. Buradaki balık lokantaları, özellikle Meltemi, mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Türkler de keşfetmiş zaten 10 masanın sekizi Türk.

◊ Benim gibi kum plaj, rahat şezlong ve beach club havası seviyorsanız, Pythagoreio civarındaki Asturias’ı tavsiye ederim. Türkiye’de ortalama bir beach-club’da en az 100 TL giriş-şezlong parası verirken, burada 3 Euro ödüyorsunuz. Bira 2.5, şampanya da 7-8 euro civarı. Servis de bir hayli kaliteli.

YORGO KIRBAKİ: YUNANİSTAN'DA TÜRKLER 7'YE AYRILIYOR

Yaz mevsimindeyiz malum. Yunanistan plajlarında, “Evladım fazla açılma, yakınlarda yüz. Zaten yabancı memleketteyiz” diye bağıran kaç ananın, kaç babanın sesini duydum saymadım.

◊ Yunanistan turizmde ‘altın yıl’ını yaşıyor. Bu yıl hedef 30 milyon turist. Bu artışta, Türkiye’de geçen yıl meydana gelen terör saldırılarının ve Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arasındaki gerginliklerin etkisi var şüphesiz.

◊ Beklenen turizm geliri 15 milyar Euro. Bu hedefe ulaşılırsa Türk turistlerin hatırı sayılır katkısı olacak. Yunan turizmciler 1.5 milyon Türk turist beklediklerini söylüyor. Üstelik Türkler yağlı müşteri...

◊ Evinde ne yapıyor bilinmez ama Yunanistan’da son derece bonkör Türk turist. Ucuz odalarda, pansiyonlarda kalmaz. Kaliteli mekânlarda yer, kaliteli eğlenceyi tercih eder. Bahşişi ihmal etmez.

◊ Sakız Adası’nın eski Ticaret Odası Başkanı Andonis Zanikos, “10 Türk turisti, bir charter uçağı dolusu (ortalama 150 yolcu) Kuzey Avrupalıya tercih ederim” diyor. Hediyelik eşyacı Niko ise “Dükkâna giriyor, mantıklı bir indirim istiyor ve alıp gidiyor. Bu kadar basit...”

İşte kategoriler

◊ Günübirlik Türk sahillerine yakın adalara gidenler.

◊ Haftasonları Çanakkale’den feribotla Limni ve Semadirek adalarını ziyaret edenler.

◊ Yine haftasonları karayoluyla Dedeağaç, Kavala ve Selanik’e uğrayanlar.

◊ 4-5 günlük Atina turu yapanlar.

◊ Mikonos ve Santorini adalarının müdavimleri.

◊ Sayıları her geçen yıl artan Girit ziyaretçileri.

◊ Türkiye’de pek ünlü olmayan Yunan adalarını, sözgelimi Siklad bölgesinde Sifnos, Serifos ve Milos’u veya İyon Denizi’nde İtalya’ya bakan Korfu, Kefalonya ve Leftkada’yı ya da ülkenin Mora Yarımadası’nda canım sahillerini keşfedenler.