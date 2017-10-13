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    Milyarderler peş peşe demirledi... 1 günde 2 milyon lira harcadı

    Bülent PINARBAŞI/MARMARİS,
    13.10.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Marmaris Limanı’ndaki Büyük Rıhtım’a yanaşan, Rusya’nın ünlü iş adamlarından Farkhad Akhmedov’un yatı ’Luna’ya, 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Süper lüks yata 500 bin TL de kumanya alındı. Aynı gün Kazak milyarder Alican İbrahimov da süper lüks yatıyla Belek açıklarına demirledi.

    Yaklaşık bir aydır Muğla’nın koylarını dolaşan Rusya’nın zengin işadamlarından Farkhad Akhmedov’un yatı ’Luna’ya, Marmaris’te 1.5 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı. Dolum, 13 araçlık tanker filosuyla gerçekleştirildi. Ayrıca, yata 500 bin liralık kumanya ikmali yapıldı.

    Milyarderler peş peşe demirledi... 1 günde 2 milyon lira harcadı

    Farkhad Akhmedov’un İngiliz futbol kulübü Chelsea FC’nin sahibi Roman Abramoviç’ten satın aldığı 4 katlı yatta bir helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler bulunuyor. Yatta, Akhmedov’un ailesi ve yakın dostlarının bulunduğu öğrenilirken, iş adamının olup olmadığı ise bilinmiyor.

    AZAK MİLYARDER DE BELEK'TE

    Rus milyarderin Marmaras'e demirlediği sıralarda Kazakistan’daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC’nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov da ’Idynasty’ adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, Belek Turizm Bölgesi açıklarına demir attı.

    Milyarderler peş peşe demirledi... 1 günde 2 milyon lira harcadı

    Botla Belek Turizm Merkezi’ne geçen İbrahimov, konaklayacağı otele gitti. Belek’te 3 gün tatil yapacak işadamının 140 milyon euro değerindeki, 4 katlı yatında, helikopter pisti, SPA merkezi, 20 mega süit odanın yanı sıra spor salonu bulunuyor.

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