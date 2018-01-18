Lüksün işi zor

BROOKS Brothers Türkiye’nin Rahmi Koç sayesinde tanıdığı bir marka. Çok beğendiği Brooks Brothers markasını Türkiye’ye getirmek için RMK Classic Giyim’i kuran Rahmi Koç, 200 yıllık geçmişi olan markayı 2013 yılından bu yana RMK Classic Giyim çatısı altında büyütüyor. Bu yıl 200’üncü yıl etkinliklerini yapan markanın Türkiye’deki yolculuğunu Brooks Brothers Türkiye Genel Müdürü Füsun Kuran, Koç Holding’te anlattı. RMK çatısı altında ulaşılabilir lüks markaları biraraya getiren Edwards da bulunuyor. Edwards mağazalarında da Brooks Brothers ürünleri de diğer markalarla birlikte satılıyor. Füsun Kuran, 2017 yılının çok zor başlamasına rağmen, son aylarında perakende sektöründe yaşanan hareketlilik sayesinde yüzde 30 büyüme hedeflerini yakaladıklarını söyledi. Brooks Brothers’ın “beyaz yakalı” çalışanlar için hayatı kolaylaştırıcı bir marka olduğunu anlatan Kuran, markanın satışlarının yüzde 40’ının ütü gerektirmeyen ve özel dikimi aratmayan gömlekler olduğunu aktardı.

YÜZDE 18’E GERİLEDİ

2013 yılında 400 bin Euro’luk yatırımla Zorlu Center’da açtıkları mağazanın satış şampiyonu olduğu bilgisini de veren Kuran, “Ancak geçen yıldan bu yana Tax Free satışlarında düşüş var. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı düştü. Gelen turistlerin de alışveriş yaptıkları mağazalar değişti” dedi. Bir süre Tescilli Markalar Derneği’nin da başkanlığını yapan Kuran, Ralph Lauren gibi bazı markaların Türkiye’den çıkmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak da, “Bazı yabancı markalar farklı nedenlerle çıkabiliyor. Ancak artık Türkiye’de yabancı lüks markaların işi çok zor. Turistlerin harcamalarında düşüş perakende sektörünü çok olumsuz etkiliyor. Brooks Brothers’ın da Tax Free oranları yüzde 30’lardan yüzde 18’e geriledi” dedi.

KRAVAT YOK SATTI

Kuran, yeni yıl öncesinde vitrinlerini kravatlardan yaptıkları ağaçlarla süslediklerini, ancak yeni yılın son günlerinde fiyatları 250-400 lira arasında değişen ağaç yapmak için kullandıkları kravatları bile sattıklarını, kravatta satış rekorlarını kırdıklarını söyledi.

RMK Classic Giyim son dönemde Edwards mağazalarıyla büyüme stratejisi izliyor. Kadın-erkek ve çocuk ürünlerinin de satıldığı Edwards mağazalarının sayısını artırmayı hedeflediklerini de söyleyen Kuran, “2019’a kadar bayilik sistemi ile mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Brooks Brothers için de 2018’de yüzde 40 ciro, yüzde 20 de kar artışı hedefledikleri bilgisini veren Kuran, Edwars mağazalarını da Anadolu’ya taşımayı amaçladıklarını, Gaziantep ve Kayseri’de de mağaza açabileceklerini söyledi.

EN ŞIK SPOR KULÜBÜ BJK

BROOKS Brothers 9 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Futbol Endüstrisi ve Forum Fuarı (FIFEX) tarafından verilen Futbol Endüstrisi Ödülleri’nde de “En Şık Sponsor” ödülünü aldı. Kuran, “Beşiktaş Spor Kulübü ile sponsorluğumuz markamıza güç kattı. İşbirliğimizden çok memnunuz. En şık takım Beşiktaş” dedi.