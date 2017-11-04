Lükste ortak büyüme

PERAKENDE sektörünün deneyimli profesyonellerinden, Vakko’nun ilk kadın CEO’su Jaklin Güner, Türkiye’nin en başarılı 50 iş kadını arasında. “Lüks her şeye rağmen büyüyor” diyen sektörün deneyimli ismi Jaklin Güner, Vakko Grubu’nu da büyütüyor. 2016’da yaşanan sıkıntılara, dünyadaki belirsizliklere rağmen lüks alışverişin dünyada ve Türkiye’de büyüdüğünü anlatan Güner, global lüks giyim pazarının 2016’da 1.3 trilyon dolara ulaştığını, 2016-2021 yılları arasında da yüzde 4.4’lük büyümenin beklendiğini anlatıyor. Kısa süre önce stratejik ortaklık görüşmeleri için Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığı duyurulan Vakko’nun yeni imzalar ekleyeceği bir döneme girdiğini söyleyen Güner, 1934 yılına Vitali Hakko tarafından Şen Şapka mağazasıyla yola çıkan Vakko’nun hedeflerini anlattı.

1.3 TRİLYON DOLAR

Vakko Türkiye’de stratejisini neye oturtuyor ve büyüme planlarını nasıl yapıyor? Şu dönemde lüks alışveriş kanalında olmak zor değil?

- Türkiye’de lüks hayat tarzını 360 derece yaşatan bir markayız. Dünyada sıkıntılı günler yaşanıyor, dengeler değişiyor. Ancak lüksten vazgeçilmiyor, aksine lüks alışveriş büyüyor. Geçtiğimiz yıl lüks giyim pazarı 1.3 trilyon dolara ulaştı. Büyümeye de devam ediyor. 2021’e kadar yüzde 4.4’lük büyüme olacak. Vakko Türkiye ve dünya gerçeklerini iyi okuyan bir marka. Lüks alışveriş kanalındaki varlığımızı güçlendiriyoruz.

Lüks alışverişin büyüyeceğine eminsiniz...

- Evet. Yapılan tüm araştırmalar bunu gösteriyor. PwC dünya ekonomisini belirleyen trendleri belirledi. Bunlardan biri ortalama yaşam beklentisinin uzaması, diğeri de gelişmekte olan ülkelerdeki dinamiklik. 2050’de gelişmiş ülkelerin büyüklüğünün G7 ülkelerinin 2 katı olması bekleniyor. Türkiye’de bunun bir parçası.

Lüks nasıl büyümeye devam edecek? Lüksün yeni takipçileri kimler olacak?

- Bunlar da ölçümleniyor. Seyahat alışverişleri artıyor, herkes çok daha fazla geziyor. Ülkesinin dışına çıkmayan ancak yakın gelecekte seyahat edecek milyonlar var. Yakında internet ile doğan Millenial kuşağının ekonomik gücü ortaya çıkacak.

YENİ YATIRIMLAR YAPTIK

2016 Türkiye’de sıkıntılı geçti. Bazı AVM’leri marka karmaları değişti. Vakko etkilenmedi mi?

- Vakko olarak verimli büyümeyi hedefliyoruz. 2016 ve 2017’de yaklaşık 100 milyon lira yatırım yaparak bugün 20 şehirde; 22 Vakko, 43 Boutique Vakko, 24 Vakkorama, 35 W Collection, 14 Outlet Vakko, 4 Vakko Wedding, 4 Vakko Home, 5 Vakko Patisserie Petit Four ve Pronovias, Christofle, Vakko Chocolate gibi diğer formatlardaki mağazalarımız ile yerleşmeyi seçtiğimiz yeni lokasyonlara dinamizm ve gerçek lüks deneyimini getirdik. Bu yıllar bizim için iyi geçti.

Vakko yelpazesi içinde en çok ne büyüyor? Home mu? Vakkorama mı?

- En genç yanımız en hızlı büyüyor. En hızlı büyüyen Vakkorama. Vakkorama mağazalarımız artık çok farklı, eğlenceli, deneyime açık. 1982’de genç moda markası olarak kurulduğunda, mağaza içi radyo istasyonu, İstanbul’a bir ilki yaşatan spor salonu, kafe bölümü, kitap ve müzik reyonları, tasarım objeler ve teknolojik aletler reyonları ile Vakkorama dünyadaki ilk konsept mağazalardan biri oldu.

Kısa süre önce KAP’a açıklama yaptınız. Vakko’ya yeni ortak mı geliyor?

- Belirlediğimiz strateji içinde Yönetim Kurulu olarak Vakko markasına güç katacak stratejik opsiyonları yurtdışı ve içinde olmak üzere değerlendirme kararı aldık. Vakko’nun sektörde gerçekleştirdiği ilklerle dolu ve gurur duyduğumuz geçmişine yeni ilkler, yeni imzalar ekleyeceğimiz dönemi heyecanla başlatıyoruz. KAP’a yaptığımız bilgilendirmediki gibi önümüzdeki günlerde de gelişmeler oldukça yenilikleri açıklayacağız. Bu adımları büyümek için yapıyoruz.

İLK 10 ÜLKE İÇERİSİNDE

Yabancı turist alışverişleri ne oranlarında? Hangi ülkelerden müşterileriniz var?

- Her kıtadan turistin gerçekleştirdiği alışverişlerin ülke profili, mağazanın bulunduğu şehre ve alışveriş merkezine göre değişkenlik gösteriyor. Körfez ülkelerinden gelen çok sayıda müşterimiz var. Vakko bölgede bilinirlik kazanmış durumda, bu ülkelerden turistlerin yaptığı alışverişler de sıralamada ilk 10 ülke içerisinde. İstinyePark’ta Vakko sokağımız oldu, orası ve Zorlu Center en çok yabancı müşteri çeken mağazalarımız.

Düğün sezonları mı en çok alışveriş yapılıyor?

- 2001’de açılan Vakko Wedding düğün törenleri için dünyaca ünlü tasarımcıların gelinliklerini tek çatıda toplayan ve bölgede benzersiz bir wedding alışveriş konsepti sunuyor. Yeni Vakko Couture İstinyePark’ta yüksek modanın trend belirleyicisi tasarımcılar ile yapılan iş birlikleri sayesinde, Elie Saab’ın shop-in-shop butiği ve Zuhair Murad’ın tasarımları için özel alanlar, Vakko Zorlu’da Zuhair Murad’ın shop-in shop butiği var. Wedding ve Couture’de büyümemiz yaklaşık yüzde 30.

JAKLİN GÜNER KİMDİR?

Jaklin Güner perakende sektöründe iz bırakmış bir yönetici. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan Güner, iş hayatına Arçelik’te başladı. 1997’de YKM Mağazacılık bünyesine katıldı. Tedarikçilerin barkod sistemini kullanması, perakende de kapsamlı mağaza yazılımları kullanılması gibi yeniliklere imza attı. 2012-2014 yıllarında da Ziylan Grup’a CEO oldu. Türkiye’nin en başarılı 50 kadın CEO’sundan biri olan Güner, 2014’ten bu yana Vakko’da. Güner, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği ve TOBB Perakendeciler Meclisi üyesi.