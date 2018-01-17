Lüksemburg'dan AB'ye: Filistin devletini tanıyın

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB ülkelerine Filistin'i devlet olarak tanımaları çağrısında bulundu.

Süddeutsche Zeitung'a çarşamba günü bir mülakat veren Asselborn, "Biz Avrupalılar Filistinlilerin de kendi devletleri olma hakkına sahip olduklarını göstermek zorundayız" dedi.

Asselborn, "Eğer Fransa Filistin'in tanınmasına öncülük ederse bunu Lüksemburg da dahil olmak üzere diğer ülkeler takip edecektir" dedi. Bu konuda AB üyesi ülkelerin halihazırda ortak bir tutuma sahip olmadığını belirten Bakan, "artık birleşik bir çizgileri olmadığını" ve bu şartlar altında "aktif bir Ortadoğu politikası şekillendirmenin imkansız olduğunu" söyledi.

TRUMP YARDIMLARI KESİYOR

Öte yandan ABD'li yetkililer, Birleşmiş Milletler üzerinden Filistinlilere giden 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık kısmının kesileceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir kesintiden haberdar olmadığını ancak "istikrar için önemli bir faktör olması" nedeniyle bu ihtimalden "büyük endişe duyduğunu" söyledi. Trump, 2017'nin Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak dünya çapında tepkileri üzerine çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü merkezi komitesi, pazartesi günü uluslararası topluma "İsrail işgaline son vermek ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını mümkün kılmak" için harekete geçme çağrısı yapmıştı. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın 22 Ocak'ta Brüksel'de AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.