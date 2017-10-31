Lüks villaya swinger baskını!

BURSA’da lüks bir villada 'swinger partisi’ yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi’ düzenlendiğini tespit etti.

Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp randevu aldı.

Müşteri gibi villaya giden ekipler ikiliyi gözaltına aldı.

KIRGIZ KADINLARA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR



Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise ahlak polisi, H. takma isimli bir kişinin Yalova'dan getirdiği Kırgizistan uyruklu Z.A.,G.O.,N.K.,Y.Z. ve M.Z.'yi Bursa'daki lüks otellere yerleştirip bir eskort sitesine ilan vererek fuhuş amaçlı pazarladığını belirledi.

Müşterilerin isteklerine göre kadınları taksiyle otellere gönderen H.'nin kadınlardan paranın yarısını kendisinin aldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yapılan teknik takibin ardından Ş.A., M.A. ve taksi sürücüsü olduğu öğrenilen R.E.'yi gözaltına aldı.

Ş.A. ve M.A. isimli şahıslar "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve İnsan Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.



Emniyet yetkilileri yapılan fuhuş operasyonlarının aralıksız devam edeceğini dile getirdi. (İHA)



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