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    Lüks villaya swinger baskını!

    DHA
    31.10.2017 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Bursa'da 2 ayrı operasyonda lüks villada swinger partileri düzenleyen 2 kişiyle, Kırgizistan uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen biri taksi şoförü 3 kişi gözaltına alındı.

    BURSA’da lüks bir villada 'swinger partisi’ yaptıkları iddia edilen T.C. ile eşi Z.C., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi’nde lüks bir villada para karşılığı 'swinger (eş değiştirme) partisi’ düzenlendiğini tespit etti.

    Polis ekipleri, müşteri gibi davranarak T.C. ve eşi Z.C ile iletişime geçti, 1500 lira karşılığında anlaşıp randevu aldı.

    Müşteri gibi villaya giden ekipler ikiliyi gözaltına aldı. 

    KIRGIZ KADINLARA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

    Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise ahlak polisi, H. takma isimli bir kişinin Yalova'dan getirdiği Kırgizistan uyruklu Z.A.,G.O.,N.K.,Y.Z. ve M.Z.'yi Bursa'daki lüks otellere yerleştirip bir eskort sitesine ilan vererek fuhuş amaçlı pazarladığını belirledi.

    Müşterilerin isteklerine göre kadınları taksiyle otellere gönderen H.'nin kadınlardan paranın yarısını kendisinin aldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yapılan teknik takibin ardından Ş.A., M.A. ve taksi sürücüsü olduğu öğrenilen R.E.'yi gözaltına aldı.

    Ş.A. ve M.A. isimli şahıslar "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve İnsan Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    Emniyet yetkilileri yapılan fuhuş operasyonlarının aralıksız devam edeceğini dile getirdi. (İHA)

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