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    Lüks villadaki çatışmada ilginç isim...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.10.2017 - 14:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beykoz’da site içerisindeki bir villada, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çatışmanın kumar tartışmasından çıktığı olduğu öne sürüldü. 4 kişinin gözaltına alındı. Çatışmada, ölen Oktay Üzüm’ün, Hüseyin Saral’ın oğlu Hüseyin Mert Saral’ın tarafından Beykoz’da öldürülen Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu’nun yanında bulunduğu ortaya çıktı.

     

    Beykoz Acarlar Mahallesi’de bulunan sitedeki bir villada sabaha karşı 02.00 sıralarında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

    Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı. Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından 4 kişiyi gözaltına aldı.

    İfadeler ve yapılan araştırmaya göre; villada 51 oynayanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce silahlar çekildi.

    Çatışmada ölen ve gasp, yağma, suç örgütüne üye olmak, hakaret, hırsızlık, kumar oynatmaktan emniyette kaydı olan Oktay Üzüm’ün Ocak ayında Beykoz’da öldürülen Mehmet Ali  Büyüksarıalioğlu’nun yanındaki kişi olduğu belirtildi.

    Oktay Üzüm’le buluştuğu sırada Büyüksarıalioğlu’nu öldüren Hüseyin Mert Saral, İtalya’da öldürülen babası Hüseyin Saral’ın intikamını aldığını söylemişti. Büyüksarıalioğlu’nun Hüseyin Saral’ın öldürülmesinde Sedat Şahin grubuna bilgi aktardığı iddiasıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.

    Etiketler: villa
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