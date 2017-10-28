TIR'ın içinden lüks cip çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, önceden tespit edilen İstanbul plakalı TIR Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize sınırında durduruldu. TIR'da yapılan aramada, Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve ülkede kalma süresi geçmiş, evraklarında usulsüzlük tespit edilen Gürcistan plakalı lüks otomobil ele geçirildi. Araç, polisler tarafından Rize Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken TIR sürücüsü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?