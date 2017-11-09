Milyon dolarlık siteye şok! Yıkın duvarları

‘HAKSIZ İŞGAL’ İDDİASI



Ataköy 2-5-6 Kasım’da bulunan ve 300’e yakın ailenin yaşadığı Novus Residence Site Yönetimi’ne 3 Kasım tarihli resmi bir yazı ulaştı. Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıda, “ Kamuya terk edilmiş alanları, bahçe duvarları yapılmak suretiyle tarafınızca işgal edilmiştir bulunmaktadır” denildi.

10 GÜNLÜK SÜRE

Belediye yazısında “Kamuya ait alanlara tecavüzlü bahçe duvarlarının yazımız eki haritada belirtilen sınırlara 10 gün içinde çekilmesi, çekilmediği taktirde 775 sayılı (Gecekondu Kanunu) yasa kapsamında yıkımın belediyemizce yapılacağı ve yıkım masrafının yüzde 20 fazlasının yönetiminizden tahsil edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

İSKAN İZNİNİ BELEDİYE VERDİ

Söz konusu yazıya site yönetimi de resmi bir yazı ile yanıt verdi. Yönetim adına gönderilen yazıda, alınan yıkım kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, yıkım kararı verilen duvarların iskan belgesinin bulunduğu kaydedildi. İskan belgesinin 7 yıl önce verildiği hatırlatılan yazıda “7 yıl sonra iskanını bizzat vermiş olduğunuz duvarları yıkmaya çalışmanız dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmesi olanaklı olmayan bir hukuk garabetidir ve işlem yapan yetkililer bakımından suçtur” denildi.





Yazıda, belediyenin daha önce gönderdiği ecrimisil yazıları için de, açılana davalarda yürütmeyi durdurma kararının alındığı hatırlatıldı.

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