Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Milyon dolarlık siteye şok! Yıkın duvarları

Milyon dolarlık siteye şok! Yıkın duvarları

Dinçer GÖKÇE
09.11.2017 - 16:43 | Son Güncelleme:

Daire fiyatlarının 2.5 milyon dolar bulduğu İstanbul Ataköy’deki bir lüks recidencede ‘yıkım’ şoku yaşanıyor. Bakırköy Belediyesi, 6-7 yıl önce oturumun başladığı lüks sitede, bahçe duvarlarının yıkımı için site yönetimine yazdı. Yönetim ise, belediyeye verdiği yanıtta alınan yıkım kararını hukuku aykırı olduğu savunuldu.

‘HAKSIZ İŞGAL’ İDDİASIMilyon dolarlık siteye şok Yıkın duvarları

Ataköy 2-5-6 Kasım’da bulunan ve 300’e yakın ailenin yaşadığı Novus Residence Site Yönetimi’ne 3 Kasım tarihli resmi bir yazı ulaştı. Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıda, “ Kamuya terk edilmiş alanları, bahçe duvarları yapılmak suretiyle tarafınızca işgal edilmiştir bulunmaktadır” denildi.

10 GÜNLÜK SÜRE
Belediye yazısında “Kamuya ait alanlara tecavüzlü bahçe duvarlarının yazımız eki haritada belirtilen sınırlara 10 gün içinde çekilmesi, çekilmediği taktirde 775 sayılı (Gecekondu Kanunu) yasa kapsamında yıkımın belediyemizce yapılacağı ve yıkım masrafının yüzde 20 fazlasının yönetiminizden tahsil edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

İSKAN İZNİNİ BELEDİYE VERDİ
Söz konusu yazıya site yönetimi de resmi bir yazı ile yanıt verdi. Yönetim adına gönderilen yazıda, alınan yıkım kararının hukuka aykırı olduğu savunuldu. Yazıda, yıkım kararı verilen duvarların iskan belgesinin bulunduğu kaydedildi. İskan belgesinin 7 yıl önce verildiği hatırlatılan yazıda “7 yıl sonra iskanını bizzat vermiş olduğunuz duvarları yıkmaya çalışmanız dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmesi olanaklı olmayan bir hukuk garabetidir ve işlem yapan yetkililer bakımından suçtur” denildi.
Milyon dolarlık siteye şok Yıkın duvarları

Yazıda, belediyenin daha önce gönderdiği ecrimisil yazıları için de, açılana davalarda yürütmeyi durdurma kararının alındığı hatırlatıldı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: İstanbul Ataköy
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri