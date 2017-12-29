Lüks sitede silahlı saldırı: 1 ağır iki kadın yaralandı

Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü’ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K., ile kız arkadaşı Eda T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Nurullah K., belindeki tabancı çıkarıp Eda T.’ye ateş etmeye başladı.

YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI

Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.’yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.