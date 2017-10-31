Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Lüks sitede kira vurgunu!

    Lüks sitede kira vurgunu!

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    31.10.2017 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Antalya Konyaaltı İlçesi’ndeki lüks bir sitede yatırım amaçlı daire satın alan 17 kişi, tapulu dairelerinin kendilerinden habersiz kiralandığını savunarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan emekli öğretmen Emir Özcan (52), “Tesadüfen siteye gittiğimde tapulu daireme iki kişinin eşya taşıdığını gördüm. Şok oldum, gözlerim karardı. Hemen polis çağırdım. Ancak evimi bilgim dışında kiralayanlar değil, ben evden çıkartıldım” dedi.

     

    ANTALYA Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bloklu Adora Konutları’ndan daire satın alan onlarca vatandaş, müteahhit tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla Konyaaltı Kaymakamlığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

    ‘17 MAĞDUR VAR’

    Aralarında polis memuru ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu mağdurlar, kendi üzerlerine olan tapulu dairelere usulsüz sözleşmeyle kiracı yerleştirildiğini, dairelerden elde edilen kira gelirlerinin ise müteahhit tarafından toplandığını ileri sürdü.

    ‘ŞOK YAŞADIM’

    Yaşadıklarını Hürriyet muhabirine anlatan emekli öğretmen Emir Özcan (52), “Ben bu daireyi 2 yıl önce satın aldım. Kaba inşaatı bittikten sonra da yaklaşık 80 bin lira harcama yaparak iç mimarisinde değişiklik yaptırdım. Müteahhit tarafından yapı kullanım izninin alınmasını beklerken tam bir şok yaşadım” dedi.

    ‘GÖZLERİM KARARDI’

    Tapusunu kendi üzerine olan daireye tesadüfen gittiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti: “Siteye girdiğimde kapıda bir kamyon gördüm. İki kişi de eşya boşaltıyordu. Mülk sahiplerinden birinin evine taşındığını düşündüm. Ancak kendi dairemin kapısının önüne gelince gözlerim karardı. Çünkü hiç tanımadığım iki kişi evime eşya yerleştiriyordu.”

    ‘POLİS BİR ŞEY YAPAMADI’

    “İçerdekilere, ‘Siz ne yapıyorsunuz? Burası benim evim’ diyerek çıkıştım. Telefonumda kayıtlı olan tapuyu gösterdim. Onlarda bana müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi gösterdi. Hemen polis çağırdım evimin kilidinin kırılarak değiştirildiğini anlattım. Ancak polis, ‘Biz evi boşaltamayız. Savcılığa gidin’ dedi. Çaresizce tapulu evimden dışarı çıkmak zorunda kaldım.”

    İNTERNETTE YAYIMLAMIŞLAR

    Evinin internet sitesi üzerinden kiralandığını öğrendiğini de anlatan Özcan, “Benim gibi 17 arkadaşımız daha mağdur. Büyük emeklerle satın aldığınız evin bir başkası tarafından internete fotoğraf konulup kiraya verilmesi ne demek? Ben eve oturmaya bile kıyamıyordum. Şimdi ise hiç tanımadığım insanlar evimde işgalci” diye konuştu.

    NEDEN HABERİMİZ YOK?

    Mülk sahipleri arasında yer alan Yaşar Kemal Yılmaz, “Bu olay resmen nitelikli dolandırıcılık. Tapu sahibinin haberi olmadan nasıl olur da kira sözleşmesi yapılır? Bu mantıkla herkes boş bulduğu bir evi işgal eder veya kiraya verir” dedi.

    ‘BANA BORÇLARI VAR’

    İddiaların hedefindeki müteahhit Ü.Ç. ise şöyle konuştu: “Bu sitenin sorunlu olduğu doğru. Hakkımda şikâyette bulunanların bana borcu var. Ben de boş dairelere kiracı yerleştirerek bu borcu tahsil ediyorum. Kimseyi dolandırdığım falan da yok. Asıl mağdur edilen taraf benim.”

    Etiketler: lüks evler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri