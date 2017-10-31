Lüks sitede kira vurgunu!

ANTALYA Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bloklu Adora Konutları’ndan daire satın alan onlarca vatandaş, müteahhit tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla Konyaaltı Kaymakamlığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘17 MAĞDUR VAR’

Aralarında polis memuru ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu mağdurlar, kendi üzerlerine olan tapulu dairelere usulsüz sözleşmeyle kiracı yerleştirildiğini, dairelerden elde edilen kira gelirlerinin ise müteahhit tarafından toplandığını ileri sürdü.

‘ŞOK YAŞADIM’

Yaşadıklarını Hürriyet muhabirine anlatan emekli öğretmen Emir Özcan (52), “Ben bu daireyi 2 yıl önce satın aldım. Kaba inşaatı bittikten sonra da yaklaşık 80 bin lira harcama yaparak iç mimarisinde değişiklik yaptırdım. Müteahhit tarafından yapı kullanım izninin alınmasını beklerken tam bir şok yaşadım” dedi.

‘GÖZLERİM KARARDI’

Tapusunu kendi üzerine olan daireye tesadüfen gittiğini vurgulayan Özcan, şöyle devam etti: “Siteye girdiğimde kapıda bir kamyon gördüm. İki kişi de eşya boşaltıyordu. Mülk sahiplerinden birinin evine taşındığını düşündüm. Ancak kendi dairemin kapısının önüne gelince gözlerim karardı. Çünkü hiç tanımadığım iki kişi evime eşya yerleştiriyordu.”

‘POLİS BİR ŞEY YAPAMADI’

“İçerdekilere, ‘Siz ne yapıyorsunuz? Burası benim evim’ diyerek çıkıştım. Telefonumda kayıtlı olan tapuyu gösterdim. Onlarda bana müteahhitle yaptıkları sözleşmeyi gösterdi. Hemen polis çağırdım evimin kilidinin kırılarak değiştirildiğini anlattım. Ancak polis, ‘Biz evi boşaltamayız. Savcılığa gidin’ dedi. Çaresizce tapulu evimden dışarı çıkmak zorunda kaldım.”

İNTERNETTE YAYIMLAMIŞLAR

Evinin internet sitesi üzerinden kiralandığını öğrendiğini de anlatan Özcan, “Benim gibi 17 arkadaşımız daha mağdur. Büyük emeklerle satın aldığınız evin bir başkası tarafından internete fotoğraf konulup kiraya verilmesi ne demek? Ben eve oturmaya bile kıyamıyordum. Şimdi ise hiç tanımadığım insanlar evimde işgalci” diye konuştu.

NEDEN HABERİMİZ YOK?

Mülk sahipleri arasında yer alan Yaşar Kemal Yılmaz, “Bu olay resmen nitelikli dolandırıcılık. Tapu sahibinin haberi olmadan nasıl olur da kira sözleşmesi yapılır? Bu mantıkla herkes boş bulduğu bir evi işgal eder veya kiraya verir” dedi.

‘BANA BORÇLARI VAR’

İddiaların hedefindeki müteahhit Ü.Ç. ise şöyle konuştu: “Bu sitenin sorunlu olduğu doğru. Hakkımda şikâyette bulunanların bana borcu var. Ben de boş dairelere kiracı yerleştirerek bu borcu tahsil ediyorum. Kimseyi dolandırdığım falan da yok. Asıl mağdur edilen taraf benim.”