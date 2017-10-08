Lüks sitede, ‘aidat paraları buharlaştı’ iddiası

YÜKLÜ BORÇ ÇIKTI

Başakşehirde bulunan S. Kuleler Projesinin sakinleri bir süredir diken üstünde. Sitede yönetim geçen Mayıs ayı sonunda değişti. Göreve gelen yeni yönetim,

geçmiş döneme ilişkin hesapları mercek altına aldı. Hazırlanan raporlar sonrası site yönetiminin 1.6 milyon TL borçlu olduğu anlaşıldı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde sonuç çıkmayınca konu yargıya taşındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na 135 site sakini adına yapılan başvuru ve Küçükçekmece Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarda eski yönetim ve yönetimin çalıştığı şirkete yönelik bir takım suçlamalar yer aldı. İddiaya göre, site için bir takım harcamalar yapıldı. Ancak, gider olarak yazılan tutar, ürünün piyasa fiyatına kıyasla yüksek seviyede yazıldı.

HACİZ ÜZERİNE HACİZ

Sitenin muhasebesinde bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı iddia edilirken, bir miktar paranın da zimmete geçirildiği öne sürüldü. Mahkemeye yapılan başvurularda, eski yönetime yönelik ‘yolsuzluk yapıldı’ suçlaması getirilirken, oluşan 1.6 milyon TL’lik borç nedeni ile alacaklıların gün aşırı haciz yazıları göndermeye başladığı kaydedildi.

‘KÖTÜ NİYET VAR’

Başvurularda, yönetimin sözleşme yaptığı K. Hizmetler Yapı ve İşletme A.Ş. için de, ‘Kötü niyetli ve basiretten yoksun işler yapıldı’ ifadesi kullanıldı. Yüklü miktarda aidatların düzenli olarak ödendiği belirtilen evraklarda “Site borca batık hale getirildi” denilerek oluşan zararın ödenmesi istendi.

‘GÜVENİ KÖTÜYE KULLANDILAR’

Savcılık başvurusunda, eski yöneticiler D. K., A. Y. ve A. B. A. ile şirketin yetkilisi A. A. K.’nin 1 yıldan 7 yıla hapsi öngören “Güveni Kötüye Kullanma” suçundan yargılanmaları istendi.

‘YÜZDE 37’LİK FAİZ UYGULANDI’ İDDİASI

Ulaşılan evraklara göre, yeni site yönetimi, toptan elektrik enerjisi satan A. A. Elektrik şirketine de bir ihtarname gönderildiği anlaşıldı. İhtarnameye göre, şirketin, ödenmeyen borca yüzde 1.4’lük yasal faiz yerine yüzde 37’lik faiz uygulandığı belirtilerek bu oran için “Fahiş faiz” yorumunda bulunuldu.

İDDİALARIN TAMAMI GERÇEK DIŞI

Konu ile ilgili görüşü aldığımız suçlanan isimlerden A. B. A., davaya konu iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti. A. yapılan harcamalarda, sitenin şimdiki başkanı H. E.’nin de imzasının olduğunu öne sürdü. A. dile getirilen rakamların kendileri için kayda değer miktarda olmadığına işaret ederek “Bu arkadaşlar daha önce de mahkemeye gittiler ve mahkeme ret etti. Şimdi bir kez daha şanslarını denemek istiyorlar anlaşılan” dedi. A., enerji şirketinin sitenin borcuna yüzde 37 faiz uyguladığı iddiasına ilişkin ise “Böyle bir şey mümkün değil. Bizim böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değil” karşılığı verdi.