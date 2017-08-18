Lüks rezidansta genç kıza öldüresiye dayak iddiası

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 17 Yaşındaki N.Ç. ailesinden habersiz lüks bir sitede günlük daire kiraladı. Kiraladığı evde arkadaşları ile birlikte bir süre vakit geçiren N.Ç. daha sonra kiraladığı daireden ayrıldı. Evine giden N.Ç. annesiyle tartışınca lüks siteye tekrar dönerek bu sefer arkadaşlarının kiraladığı günlük dairede kaldı. Cep telefonunu da yastığının altına koyan genç kız sabah kalktığında telefonunun yerinde olmadığını gördü. N.Ç. evde kalan diğer 5 arkadaşına telefonunu geri vermelerini yoksa polisi çağıracağını söyledi. Bunun üzerine arkadaşları genç kıza saldırarak darp etti. Genç kızın burnu kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve çizikler meydana geldi. Durumu gören site sakini kanaması olan genç kız için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

TEHDİT İDDİASI

Gözyaşları içinde yaşanan olayı anlatan ve tehdit aldıklarını söyleyen anne Sevim D. yetkililerden yardım istedi. Eşiyle ayrı olan ve kaymakamlık yardımıyla geçimini sağlayan Anne D. “Günlük kiralık evler varmış. Ben bilmiyorum. O gün karakolda öğrendim ben bu olayları. Ev kiralıyorlarmış. Çeteymiş bunlar. Benim kızımı götürdüler gasp ettiler orda. Ağzını burnunu kırıp attılar. O gece orada kalıyor sabahı bu olay oluyor. Bakıyor ki telefon yok. Kızımın telefonunu gasp ediyorlar. Şu anda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bunlarda benim kızımdan yaşça büyük kişiler. Beni tehdit ediyorlar. Kızının telefonunu verelim masrafları ödeyelim. Davanı geri al diyorlar. Almadığın takdirde onlar işi biliyorlarmış. Ne yapacaklar Allah kerim. Evimi mi yakarlar, üç yaşındaki çocuğumu mu öldürürler, oğlumu mu öldürürler, kızımı mı? Ben ne yapacağımı şaşırdım. Devletimden yardım istiyorum” diye konuştu.

Yaşadığı olayı anlatan ve burnu kırılan N.Ç. telefonunu kapatıp yastığının altına koyduğunu söyledi. N.Ç .” ,kalkınca da telefonumu göremedim. Aşağıya kahvaltı ettikleri daireye iniyorum. Telefonumu istiyorum, biliyorum bu işleri yaptıklarını da. Telefonumu isteyince de biz arkadaşlarımızın telefonlarını çalmıyoruz gibi şeyler söylediler. Bende biliyorum yaptıklarını. Arkadaşlarının telefonlarını çalmadıklarını söylüyorlar. Ama arkadaşlarını bu hale sokuyorlar. Yedi sekiz kişilerdi kahvaltı ediyorlardı. Bir tanesi erkek diğerleri kız olmak üzere. Ben sesimi yükseltip polisi çağıracağım telefonumu verin deyince hepsi üstüme saldırdı. Kendi dairelerinde beni dövdüler. Sekiz kişi birden beni darp etmeye başladı. Burnum kırıldı boynumda zedelenme var. Beynimde sarsılma olduğunu söylüyor doktorlar. Kafama tekme attılar. Zaten burnuma tekme atıldı kırıldı. Kafam duvara vuruldu. Ezilmeler var. Dövüp kapının önüne atıyorlar” dedi.

Dayak olayının yaşandığı lüks siteye daha önce Esenyurt Polisi günlük kiralık dairelere yönelik operasyon düzenlemişti.