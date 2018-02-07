Lüks restorandaki kanlı infaz için istenen ceza belli oldu

Anadoluhisarı’ndaki lüks restoranda 30 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Hüseyin Mert Saral (24), 12 yıl önce 31 Ocak günü babası Hüseyin Saral’ın öldürülmesi olayında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Sedat Şahin’le birlikte ortak hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58), tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra sigara içerek polisi bekleyen Hüseyin Mert Saral, çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral (24) ile avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Hüseyin Mert Saral’ın, ‘Kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.



Saral’ın avukatı Hasan Yiğit, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulunurken, duruşma, sanık avukatının son savunmasını yapması için ertelendi.

SİGARAYLA MESAJ



Hüseyin Mert Saral’ın babasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği bildirilirken, olaydan sonra sigarasını yakarak polisi beklemesini ise Sedat Şahin grubuna bir mesaj olduğu öne sürülmüştü. Hüseyin Saral’ın öldürülmesinden sonra Sedat Şahin, bir adamıyla yaptığı görüşmede, “Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi” dediği dinlemeye takılmıştı. Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin Nişantaşı’nda öldürüldükten sonra saldırıyı düzenleyen Yakup Kerem Saral’ın cep telefonuna, “Sigarayı bıraktım abi” mesajı geçilmişti.



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nun, 30 Ocak 2017 tarihinde Beykoz’da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsüne isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğinin belirtildiği iddianamede, cesedin yanındaki masada oturan Hüseyin Mert Saral’ın, olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlatıldı. İddianamede, Hüseyin Mert Saral’ın, “Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme”, “Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlara mermi satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.