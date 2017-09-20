Lüks projelerde yoksula da yer açın

YAKLAŞIK 4 yıl önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden istifa eden Erdoğan Bayraktar müteahhit olarak yoluna devam ediyor. Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ilk kez bir konut projesi tanıtımına katıldı. İstanbul Halkalı’da 250 milyon lira yatırımla ‘Bulvar Atakent’ projesini hayata geçirdiklerini belirten Bayraktar, “Proje arsası Vatan Bilim ve Teknoloji Vakfı’na aitti. Maksem İnşaat ve Oğuzkağan İnşaat ortaklığıyla ihaleyi aldık. Oğuzkağan İnşaat’ın yarısı bana ait. Projenin de 3’te ikisi bu şirketin. Biz vakıfa 2 kolej, bir lise ve bir yurt yapıp 25 milyon da ödeme yapacağız” dedi.

ÖZSEL SEKTÖR DESTEK OLMALI

22 bin 274 metrekare arsa üzerinde hayata geçen projede 391 konut ve 26 ticari birim yer aldığını belirten Bayraktar projenin öne çıkan özelliğini de şöyle anlattı: “Sosyal sorumluluk kapsamında projede evlerin yüzde 10’unu alt gelirliye ayırdık. Evleri yüzde 35 indirimle, metrekaresi 3 bin 500 liradan verdik. Çocuklu ve hiç evi olmayan aileleri seçtik. Devletle çalışmadan önce 20 sene müteahhitlik yaptım. Sonra Kiptaş, TOKİ ve bakanlık oldu. O günlerden bu yana sosyal konut işi ile uğraşıyorum. Devlette olduğum 20 yılda devletten hiç kaynak da almadım. Yoksul vatandaşa konut üretme işi bende kalıtım yaptı. Her şeyi devletten beklememek lazım. Özel sektör de kazandığı ölçüde destek olmalı. 300 ve üzeri konut yapan firmalar projelerinden yüzde 10’luk bölümü sosyal sorumluluk için ayırsa çok şık olur” dedi.

‘YAP-SAT’I UNUTTUM’

Projede kaba inşaatı tamamladıklarını belirten Erdoğan Bayraktar, İstanbul Koşuyolu’nda arsa sahibi oldukları projeyi tamamladıklarını, Sancaktepe’de devam eden 312 konutluk bir projelerinin de olduğunu belirtti. Bakanlığı bıraktıktan sonra yap-sat işlerine yöneldiğini ve devletle iş yapmadığını dile getiren Bayraktar, “Uzun süre ara verdik şartlar da değişti. Yap-satçılığı da unuttum. Halkalı’daki projeyi yapmaya gücüm yeterdi ama firmaların tecrübesinden faydalandık. Fırsat buldukça da yap-sat yapmaya devam edeceğiz. Yeni nesil benim eski inşaatçı olduğumu öğreniyor, kentsel dönüşüm ve hasılat paylaşımı iş teklifleri geliyor. Ama yakın zamanda yeni proje yok. Arsa alacak da durumum yok. Evleri satarsak ve piyasa düzelirse yeni yatırımlar yaparız” dedi.

FİYATLAR MEDCEZİR

KONUTTA arz fazlası olduğunu belirten Bayraktar şunları söyledi: “İstanbul, Ankara ve Bursa’da konut fazlası var. Bu demek değil ki konut sektörü duracak. Evler satılır. Konutta fiyat artar, azalır medcezir gibi. Dönem dönem yavaşlar ve kabuk değiştirir. İşi bilen, doğru iş yapan yoluna devam eder. Türkiye’de konut problemi yok. Kentsel dönüşüm problemi ve alt gelirliye konut üretme problemi var. Dönüşüm de Türkiye’nin gerçeği ve geleceği. Bunu ranta çevirmeden devlet desteği ve vatandaş eliyle yapmalıyız.”

KABA İNŞAAT TAMAMLANDI

BULVAR Atakent projesini aileler için tasarladıklarını kaydeden Bayraktar, stüdyo ve 1+1 daire yapmadıklarını dile getirdi. Bölgede metrekare satış fiyatının ortalama 5 bin 500- 6 bin olduğunu belirten Maksem Grup Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aydoğan, projelerinde ise 4 bin 300 lira’dan başladığını ifade etti. Kaba inşaatı biten projede teslimlerin Ağustos 2018’de yapılması planlanıyor.