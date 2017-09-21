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Lüks projeler dikkat çekti

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 21:34

CITYSCAPE Global’de standart konut projeleri değil, içinde göletlerin olduğu büyük çaplı projeler öne çıktı.

35 binden fazla ziyaretçi proje maketlerini inceledi, yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Yüksek ve gösterişli binalarıyla tanınan Dubai ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre şova ara vermişti ama fuarda harekete geçildi. Öne çıkan projeler ve fuardan notlar şöyle;

- İtalya’nın dünyaca ünlü Venedik şehrinin bir kopyasının Dubai’de yapımına başlanıyor. 680 milyon dolara mal olacak ve 2020 yılında tamamlanacak projenin en önemli özelliği Dubai kıyılarından yaklaşık 4 kilometre açıkta tamamen yüzer vaziyette bulunacak olması.

- 2020’de Expo’ya ev sahipliği yapacak Dubai, hayata geçireceği planları Cityscape’de görücüye çıkardı. Expo faaliyetleri için 4.3 kilometre karelik devasa alan ayıran Dubai, bölgeye District2020 adını verdi.

Lüks projeler dikkat çekti

- Dubai hükümeti tarafından geliştirilen Dubai South projesi yeni yapılan havalimanın çevresinde hayata geçecek. Proje alanı ‘Paris’ şehrinden büyük olarak değerlendirilirken, İstanbul’da hayata geçecek yeni havalimanı gibi dünyanın en büyük havalimanlarından birinin etrafında şekilleniyor.

- Fuarda sıcak satış izni verilmesi satış rekorunu beraberinde getirdi. Omniyat Group, One Palm projesindeki  penthouse daireyi 27.7 milyon dolara sattığını açıkladı.

Etiketler: Cityscape , Dubai , gazetehaberleri
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