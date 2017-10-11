Lüks projede ‘Dikiş’ tuttu

ÖZDERİCİ GYO İstanbul Maltepe’de hayata geçirdiği Nuvo Dragos konut projesinin ikinci etabını satışa sundu. İlk etabı 2014 yılında tamamlanan projenin yeni etabı da inşası tamamlandıktan sonra satışa çıktı. 999 konut, 7 dükkân ve 1 ofis olmak üzere 1007 bağımsız bölümün yer aldığı Nuvo Dragos, eski Singer fabrikasının bulunduğu 52 bin metrekarelik alanda, toplam 325 milyon TL yatırımla inşa ediliyor. Projeden beklenen hasılat ise 655 milyon lira. Gayrimenkulde temkinli yatırımdan yana olduklarını ve kendi arsaları üzerinde inşasını tamamladıkları projeleri satışa sunduklarını belirten Özderici GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özderici projeleri hakkında şunları söyledi: “Nuvo Dragos’un ilk etabında 2014 yılında yaşam başladı ve bu etapta 484 daire yer alıyor. Tamamlanan ikinci etapta yer alan 2 blokta ise yine 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere 515 daire yer alıyor. Projede daire büyüklükleri 66 metrekare ile 219 metrekare arasında değişirken alıcılara yüzde 1 KDV avantajı da sunuluyor. Üstelik proje tamamlandı, hemen tapu veriliyor.”

‘ARSADAN UCUZA EV’

Maltepe bölgesinde arsaların metrekare satış fiyatının ortalama 6 bin lira olduğunu belirten Özderici, “Projemizde bitmiş dairelerin metrekaresi 5 bin 800 liradan başlıyor. Arsadan ucuza konut satıyoruz. Yüzde 20 peşinat ödeyenler tüm bankalardan kredi kullanabiliyor. Kredili veya nakit alımlarda yüzde 15 indirim sağlanan projede, 60 ay yüzde 0 faiz veya 120 ay yüzde 0.45 faiz seçeneği de sunuluyor. Konut fiyatları ise 423 bin liradan başlıyor” dedi.

2008’de halka açılan şirketin aktif toplamı 2017 ikinci çeyrek itibarıyla 509 milyon TL. JCR Eurasia Rating uluslararası derecelendirme kuruluşu şirketin uzun vadeli ulusal not ve görünümünü ‘BBB-(Trk)/Stabil’ olarak belirlerken, yatırım yapılabilir şirketler arasında gösterdi.