Lüks otomobil seyir halinde alev aldı

Maltepe’de Zümrütevler Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde Yüksel Korkmaz idaresindeki 34 JG 7214 plakalı lüks otomobil henüz bilinmeyen nedenden ötürü bir anda alev aldı. Otomobilin yandığını gören Yüksel Korkmaz, aracını sağa çekip inerek yangını söndürmeye çalıştı.

Yoldan geçen sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Araçta büyük oranda hasar meydana gelirken, yangından dolayı D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Aracın bir anda yandığını söyleyen Yüksel Korkmaz, “Yolda giderken bir anda kendi kendine yandı. Bir anda alev aldı yaralı yok” dedi