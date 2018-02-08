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    Lüks otomobilin içinde şoke eden manzara

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, lüks bir otomobil içerisinde terk edilen kanatlı hayvanların bir kısmı öldü. Canlı kalan hayvanlara ise güvercin derneği sahip çıktı.

    NAZİLLİ Yeni Mahalle'de bulunan Hacı Ethem Camisi önüne, Erdinç Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 20 PP 808 plakalı lüks otomobil, yaklaşık 3 gün önce park edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Erdinç Ö., bir gün sonra anahtarı teslim ettiği işyeri sahibini arayarak otomobilde bulunan kanatlı hayvanların çıkarılmasını istedi. İşyeri sahibi otomobile geldiğinde tavukların öldüğünü, geride canlı halde birkaç tane bıldırcın olduğunu gördü. İşyeri sahibinin durumu araç sahibi ve diğer yakınlarına bildirmesine rağmen gelen giden olmadı.

    Lüks otomobilin içinde şoke eden manzara

    Durumu Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kuruma ileten ancak sonuç alamayan vatandaş, son olarak polisi arayarak yardım istedi. Başka ilgilenen olmayınca polisin ulaştığı Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, otomobilde kaderlerine terk edilen hayvanlar için harekete geçti.

    Lüks otomobilin içinde şoke eden manzara

    Ölen hayvanları herhangi bir rahatsızlığa neden olmaması için imha eden Şimşek, ölmek üzere olan diğer hayvanlara ise sahip çıktı. Şimşek tarafından teslim alınan canlı kanatlı hayvanlar, tedavi edilmek üzere dernek binasına götürüldü.

    Lüks otomobilin içinde şoke eden manzara

    Hayvanların kümese döndürdüğü otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Araç sahibinin rahatsızlığı nedeniyle hayvanlarla ilgilenememiş olabileceğini söyleyen dernek başkanı Murat Şimşek, “Ben otomobilin sahibini tanıyorum. Büyük bir ihtimalle rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Yoksa bu hayvanları bu halde bırakmazdı. Bize de haber vermedi. Keşke arayıp bilgi verseydi. Hayvanlar bu şekilde telef olmazdı. Çok üzüldüm” dedi.

     

     

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    Etiketler: otomobilde telef olan hayvanlar , son dakika
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