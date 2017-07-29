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    Son dakika.. Antalya'da lüks otelde yangın! 400 kişi tahliye edildi

    İHA
    29 Temmuz 2017 - 10:15Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 11:18

    ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde bir otelin mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 tatilcinin bulunduğu belirtilen oteldeki yangında 2’si otel personeli 13 kişi dumandan etkilendi. Müşteriler iddiasına göre otelin yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, yangın merdivenlerinin kapılarının da kilitli olduğunu öne sürdü.

    Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında Kemer’in Göynük ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünden henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteli bir anda dumanlar kaplarken, otel görevlileri içinde yerli ve yabancı tatilcinin bulunduğu 400 kişiyi tahliye etmeye başladı.

    Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken balkonlarda bekleyen turistleri de itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtardı. 

    Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen tatilcilere müdahale etti.

    Etiketler: antalya , kemer , otel , yangın
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