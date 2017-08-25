Lüks mağazada satılan dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı!

İngiltere’de yeni moda ultra lüks dondurma… İngiltere’nin lüks mağaza zinciri Selfridges, üzerinde altın ve incilerin olduğu özel dondurmasını tanıttı. Markanın özel olarak geliştirdiği ve “İngiltere’nin en pahalı dondurması” unvanını alan dondurmanın ismi ise Billionaire’s Soft Serve yani Milyarderin Dondurma Ziyafeti.

350 gram ağırlığında olduğu için iki elle tutulması tavsiye edilen dondurmada ise yok yok. Altın yaprağın olduğu dondurmada yenilebilen pırlanta ve inci de var. Madagaskar’dan gelen bitter çikolataya batırılmış altın parçalarının yer aldığı dondurma Snowflake Luxury Gelato isimli şirket tarafından üretiliyor. Tuzlu karamel dondurmanın külahı el yapımı olarak yapılırken, dileyen müşteriler çikolatadan yapılmış kaşık da alabiliyor.

Karamel dolgulu beyaz Belçika çikolatasının bulunduğu dondurmanın üzeriende ise böğürtlenli makaronlar bulunuyor. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Oxford Caddesi’nde satışta olan dondurmanın, “Dondurmaya çocukça bir yaklaşım” şeklinde lanse edildiğini yazdı.