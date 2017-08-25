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    Lüks mağazada satılan dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 12:35Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:35

    İngiltere'de lüks mağaza zinciri Selfridges'ta satılan dondurma fiyatıyla herkesi şoke etti. 99 pound'a satılan dondurmanın üzerinde altın pırlanta ve inciler var.

    İngiltere’de yeni moda ultra lüks dondurma… İngiltere’nin lüks mağaza zinciri Selfridges, üzerinde altın ve incilerin olduğu özel dondurmasını tanıttı. Markanın özel olarak geliştirdiği ve “İngiltere’nin en pahalı dondurması” unvanını alan dondurmanın ismi ise Billionaire’s Soft Serve yani Milyarderin Dondurma Ziyafeti.

    Lüks mağazada satılan dondurmanın fiyatı dudak uçuklattı

    350 gram ağırlığında olduğu için iki elle tutulması tavsiye edilen dondurmada ise yok yok. Altın yaprağın olduğu dondurmada yenilebilen pırlanta ve inci de var. Madagaskar’dan gelen bitter çikolataya batırılmış altın parçalarının yer aldığı dondurma Snowflake Luxury Gelato isimli şirket tarafından üretiliyor. Tuzlu karamel dondurmanın külahı el yapımı olarak yapılırken, dileyen müşteriler çikolatadan yapılmış kaşık da alabiliyor.

    Karamel dolgulu beyaz Belçika çikolatasının bulunduğu dondurmanın üzeriende ise böğürtlenli makaronlar bulunuyor. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, Oxford Caddesi’nde satışta olan dondurmanın, “Dondurmaya çocukça bir yaklaşım” şeklinde lanse edildiğini yazdı.

    Etiketler: Dondurma , ingiltere , Lüks
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