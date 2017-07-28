Lüks gemi turunda cinayet: Karısını fazla güldüğü için öldürdü

CNN'in haberine göre Kenneth Ray Manzanares adındaki Utahlı adam, Alaska açıklarında seyreden the Emerald Princess gemisinde karısını öldürdü. FBI, cinayetin tanıklarından birinin, zanlıya eşine ne olduğunu sorması üzerine Manzares'in 'Bana gülmeyi bir türlü kesmedi' dediğini aktardı.

​'HAYATIM MAHVOLDU'

Şikayet üzerine çiftin bulunduğu kamaraya gelen güvenlik ve sağlık personeli, Manzanares'i ellerine kan bulaşmış, eşini de başından yaralanmış halde buldu. FBI, bir diğer görgü tanığın da Manzares'in, karısını geminin balkonuna doğru sürüklediğini, daha sonra tekrar kamaraya götürdüğünü söylediğini kaydetti. Olayın ABD karasularında meydana gelmiş olmasından dolayı FBI müdahil oldu ve konuyla ilgili 200'ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi. FBI'ın incelemeleri devam ederken "Hayatım mahvoldu" dediği öğrenilen Manzares, tutuklu yargılanmak üzere götürüldü.

Lüks yatın yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaparak ölümün 'aile içi şiddet' sonucu meydana geldiğini söyledi.