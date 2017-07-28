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    Lüks gemi turunda cinayet: Karısını fazla güldüğü için öldürdü

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 12:25Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 18:11

    ABD'li bir adamın Alaska'da birlikte gemi turuna çıktığı karısını 'kendisine güldüğü için' öldürdüğü iddia edildi. FBI kadının ölümünü araştırırken Manzanares 'Hayatım mahvoldu' diyerek yakındı.

    CNN'in haberine göre Kenneth Ray Manzanares adındaki Utahlı adam, Alaska açıklarında seyreden the Emerald Princess gemisinde karısını öldürdü. FBI, cinayetin tanıklarından birinin, zanlıya eşine ne olduğunu sorması üzerine Manzares'in 'Bana gülmeyi bir türlü kesmedi' dediğini aktardı.

    Lüks gemi turunda cinayet: Karısını fazla güldüğü için öldürdü

    ​'HAYATIM MAHVOLDU'

    Şikayet üzerine çiftin bulunduğu kamaraya gelen güvenlik ve sağlık personeli, Manzanares'i ellerine kan bulaşmış, eşini de başından yaralanmış halde buldu. FBI, bir diğer görgü tanığın da Manzares'in, karısını geminin balkonuna doğru sürüklediğini, daha sonra tekrar kamaraya götürdüğünü söylediğini kaydetti. Olayın ABD karasularında meydana gelmiş olmasından dolayı FBI müdahil oldu ve konuyla ilgili 200'ün üzerinde görüşme gerçekleştirdi. FBI'ın incelemeleri devam ederken "Hayatım mahvoldu" dediği öğrenilen Manzares, tutuklu yargılanmak üzere götürüldü.

    Lüks yatın yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaparak ölümün 'aile içi şiddet' sonucu meydana geldiğini söyledi.

    Etiketler: Kenneth Ray Manzanares , gemi turu , cinayet
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