Lüks araçlara haciz oyunu

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli bazı çalışanların, kendilerine haksız kazanç sağladığı belirlendi. Olay, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin ihbarı sonrası ortaya çıktı.

Hukuk Mahkemesi tarafından 2016'ya ilişkin bir icra dosyasında, taraflarla ilişkisi olmayan son model bir araç üzerine satış şerhi olduğu görüldü. Mahkemenin, müdürlüğe bu durumu ihbar etmesi sonrası yapılan incelemede katip olarak görev yapan 32 yaşındaki Ç.Ö.'nün araca şerh konulması için başvuruda bulunduğu tespit edildi.

Ortaya çıkan skandalın ardından icra müdürlüklerinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, birden fazla İcra Müdürlüğü'nde dosyalarla alakası olmayan isimleri, dosyalara kaydederek lüks marka araçlara "Uyap" üzerinden satış şerhi koydurduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ YARGILANACAK

İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, farklı icra müdürlüklerinde görevli 4 personelin, 15 lüks marka aracın hukuksuz olarak hacizli satılmasına neden olduğu tespit edildi. Savcı, başkalarına yarar sağlayacak şekilde haksız ve hukuka aykırı davranan zanlılar hakkında iddianame düzenledi. Şüpheli personel E.S., Ç.Ö., M.Z.B. ve Ş.B., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

OPERASYON YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'na yapılan ihbar sonrasında İstanbul Adliyesi'ndeki "rüşvet iddialarına ilişkin" operasyon yapılmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde bulunan 14 ayrı icra müdürlüğünü kapsayan soruşturmada gizli kameralarla izlenen şüphelilerin 100 TL ile 10 bin TL arasında rüşvet aldıkları kayıtlara girmiş, icra müdürlüklerinde yıllık dönen rüşvet çarkının en az 1 milyon lira olduğu tespit edilmişti. 34 icra görevlisi hakkında, "Rüşvet almak, rüşvet vermek ve görevi ihmal"den 2 yıldan 18'er yıla kadar değişen hapis istemleriyle dava açılmıştı.