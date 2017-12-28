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    Lüks araç sahibi fuhuş baronu yüzünü göstermemek için iki büklüm oldu

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Lüks araçlı fuhuş baronu ve adamları adliyeye sevk edildi. Çok sayıda gayrimenkul ve lüks otomobil ile banka hesaplarına el konulan şebekenin lideri Hakan A., gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

    İstanbul’da, kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.’nın yaptığı fuhuş çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca masaj salonu, cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı. Şebeke lideri Hakan A.’ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 işyeri ise mühürlendi.

    Lüks araç sahibi fuhuş baronu yüzünü göstermemek için iki büklüm oldu

    Gözaltına alınan 3’ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

    Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.’nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

    Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

    Porsche’lu fuhuş baronuPorsche’lu fuhuş baronu

    Lüks araç sahibi fuhuş baronu yüzünü göstermemek için iki büklüm oldu

    Etiketler: fuhuş çetesi , porsche'lu fuhuş çetesi lideri
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