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Lukoil'in karı katlandı

AA
28 Temmuz 2017 - 10:25Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:25

Lukoil'in net karı yılın ilk yarısında cirosundaki azalışa rağmen yüzde 110 artışla 115,6 milyar ruble oldu

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, yılın ilk yarsında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110 artarak 115,6 milyar rubleye yükseldi.
Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl ocak-haziran döneminde şirketin toplam cirosunun geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 22 azalışla 103,3 milyar rubleye gerilediği belirtildi.

Cirosundaki bu azalışa rağmen şirketin net karını artırdığı kaydedilen açıklamada, bu artışta geçen yılın ilk yarısında 1 milyar ruble olan "diğer gelirler" kaleminin bu yılın aynı döneminde 63,2 milyar rubleye çıkmasının etkili olduğu vurgulandı.Lukoil'in yıl sonu sermaye harcamalarının 550-600 milyar rubleye ulaşacağı öngörülüyor.

Etiketler: Lukoil , kar artışı , PETROL
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