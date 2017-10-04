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Hürriyet >Ekonomi>Lukoil'den petrolde üretim kısıntısında "vade" uyarısı

Lukoil'den petrolde üretim kısıntısında "vade" uyarısı

AA
04.10.2017 - 13:33 | Son Güncelleme:

Rus petrol şirketi Lukoil’in Üst Yöneticisi (CEO) Vagit Alekperov, petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmanın “vadesi dolduğunda” sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu Rus Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Alekperov, petroldeki mevcut fiyat seviyesine, tüm tarafların emeği sayesinde ulaşıldığını vurguladı. 

Lukoil’in de petrol üretimini azaltarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında varılan petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmayı desteklendiğini anlatan Alekperov, “Bu, Rusya tarihinde ilk kez oluyor. Ancak petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmanın 'vadesi dolduğunda' sonlandırılması gerekir. Böylelikle küresel petrol arzında sıkıntı yaşanmaması sağlanır.

Petrolde yüksek fiyatlar da düşük fiyatlar kadar endişe yaratıyor.” ifadelerini kullandı. 
Alekperov, petrole yönelik talebin içinde bulunulan yüzyılda da devam edeceğini belirterek, “Bu yüzden rafinelerimizi modernize etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu. 

OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında varılan anlaşma gereğince, petrol üretiminin Mart 2018'e kadar toplamda günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararlaştırılmıştı. 

Etiketler: Petrol , Lukoil , Rus Enerji Haftası
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