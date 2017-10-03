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Hürriyet >Ekonomi>Lufthansa Doha’ya uçuşlarını durduruyor

Lufthansa Doha’ya uçuşlarını durduruyor

İrfan SAPMAZ / DHA
03.10.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

Almanya’nın dünyaca ünlü havayolu şirketi Lufthansa, Doha’ya uçuşlarını, 27 Ekim 2017 tarihinden itibaren ‘ticari nedenlerden’ dolayı durduracağını açıkladı.

KATAR Doha News haber sitesine açıklamada bulunan Lufthansa yetkilileri, şirketin Doha’ya yaptığı uçuşların ticari olarak kendisini karşılamadığını ve bu nedenle de daha fazla Katar’a uçuşların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
Boeing 747 uçaklarıyla Doha Hamad Uluslarası Havalimanına seferlerini 27 Ekim’e kadar sürdüreceğini belirten Lufthansa sözcüsü, bu tarih itibariyle uçuşların tamamının durdurulacağını belirtirken, Kuveyt’e yaptıkları seferlerin ise devam edeceğini söyledi.
Katar vatandaşları ABD, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerine bağlantılı uçuşlarının bir bölümünü Lufthansa ile gerçekleştirirken, seferlerin durdurulmasıyla birlikte uçuşların diğer hava yolu şirketlerine kayacağı bildiriliyor.

BİLET PARALARI İADE EDİLECEK
27 Ekim tarihinden sonra rezervasyon yaparak biletler için ödeme yapanların ücretlerinin iade edileceğini bildiren Lufthansa yetkilileri, Katar Havayollarıyla bazı ülkeler arasındaki uçuşlarda rekabet edemediklerini söyledi.
Bu arada Suudi Arabistan ile birlikte Katar’a yönelik ambargo çerçevesinde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hava yolları şirketleri de uçuşlarını durdurmuş ve Doha’ya uçmak isteyenleri çeşitli zorluklarla karşılaşmışlardı.
Katar’a karşı uygulanan ambargonun ortaya çıkardığı krizle Katar yönetimi krizi aşabilmek için piyasalara 40 milyar dolar pompalamak zorunda kalmıştı.

Etiketler: ALMANYA , Katar , Doha , Lufthansa
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