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    Lübnan'ın en güçlü kadını bir tweet'le işinden oldu

    DHA
    05.10.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

     Lübnan’ın en güçlü kadın yetkilisi olan Binbaşı Suzzan Hajj Hobeiche, Suudi Arabistan’ın kraliyet kararnamesiyle kadınların araba kullanmasına izin vermesi ile dalga geçen bir tweet'i beğenince tepki gördü.

    Lübnan’ın Siber Suçlar ve Fikri Mülkiyet Hakları Birimi direktörü Binbaşı Suzan Hajj Hobeiche Suudi Arabistan’ın kraliyet kararnamesiyle kadınların araba kullanmasına izin vermesini alaya alan bir tweet’i beğendiği için işinden kovuldu.

    Gulf News'de yer alan habere göre Tweet'te arapça olarak "Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verildiği haberi aslında eksik. Ancak bubi tuzağı ile tuzaklanmış arabaları kullanmalarına izin var" denilmişti.

    Lübnanın en güçlü kadını bir tweetle işinden oldu

    Hobeiche Lübnanlı ünlü yapımcı ve yönetmen Charbel Khalil’in alaycı Twitter paylaşımını beğendikten sonra Lübnan halkı tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve hesabını kapatması dahi talep edildi. Lübnan’ın en güçlü kadın yetkilisi olan Binbaşı Suzzan Hajj Hobeiche Twitter’da beğenisini geri alsa da, bir Twitter kullanıcısının paylaşımı beğendiği anda aldığı ekran görüntüsü sosyal medyada paylaşılıp hızla yayıldı ve Hobeiche’nin işinden kovulmasına neden oldu.

    Etiketler: Lübnan , Twitter , Binbaşı
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