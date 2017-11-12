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    Lübnan'dan Suudi Arabistan'a "Hariri" çağrısı

    BEYRUT (AA)
    12.11.2017 - 01:01 | Son Güncelleme:

    Lübnan Cumhurbaşkanlığınca, Suudi Arabistan'a, Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'nin hangi sebepler nedeniyle ülkesine dönmediğini açıklaması çağrısında bulunuldu.

    Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri’nin tutum ve hareketlerinin, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucu olduğu belirtildi. 

    Hariri'nin istifanın arkasında yatan nedenlerin henüz netlik kazanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

    "Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez. Hariri'nin tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur. Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalıdır." 

    BEYRUT MARATONU 

    Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün Baabda Sarayı'nda Beyrut Maraton Heyeti'ni kabul etti. 

    Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden kabulün ardından yapılan yazılı açıklamada, "Spor, insan haklarının inşasına katkıda bulunur ve dürüst rekabetin, iş birliğinin ve barış değerlerinin temellerini oluşturur. Pazar günü düzenlenecek Beyrut Maratonu'na katılacak herkesin 'Hariri Lübnan'a dönsün' sloganıyla katılmasını ve başbakanı ile olan dayanışmalarını göstermelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi. 

    Beyrut Maratonu'na çok sayıda Lübnanlının katılarak Hariri'ye destek mesajı vereceği tahmin ediliyor. 

    Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. 
    İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti. 

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