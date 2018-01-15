Lübnan’da Hamas’a suikast girişimi

‘Ebu Hamza’ lakaplı Muhammed Hamdan’ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre saldırı Muhammed Hamdan’ın yaşadığı apartmanın otoparkında meydana geldi. Hamdan, aracına bindiği sırada patlayıcının infilak etmesi nedeniyle ayağından yaralandı, yanan araç ise kullanılamayacak hale geldi. Reuters Ajansı ise Hamdan’ın Hamas yetkilisi olarak bilinmediğini belirtirken Hizbullah’ın al-Manar televizyonunun söz konusu kişiyi Hamas’ın önemli isimlerinden biri olduğunu bildirdiğini aktardı. Filistin’in El Fetih örgütünden Münir el Makdah, “Olay İsrail’in parmak izlerini taşıyor” dedi.