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    Lübnan'da düzenlenen maraton Hariri'ye ithaf edildi

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bu yıl 15.'si düzenlenen Beyrut Maratonu, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine, Saad Hariri'ye ithaf edildi.

    Beyrut Maratonu Federasyonu tarafından düzenlenen ve farklı etapların bulunduğu maratona, bu yıl 110 farklı ülkeden 40 binden fazla kişi katıldı.
    Maratona katılan binlerce kişi istifasını Suudi Arabistan'da sunan ve halihazırda bu ülkede bulunan Hariri'ye destek gösterileri düzenledi. Katılımcılar, Hariri'ye destek mesajı veren tişörtler giyerek, pankartlar taşıdı.
    AA muhabirine konuşan, Beyrut Maratonu Federasyonu Direktörü Mayi Halil, maratonun genelde "bölgesel barışa destek" amacını taşıdığını özelde de Hariri'ye ithaf edildiğini belirtti.

    HER YIL MARATONA KATILIRDI

    Beyrut Belediye Başkanı Cemal İtani de maratonun açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Hariri'nin her yıl söz konusu maratona katıldığını hatırlatarak, bu yılki yokluğundan dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdi.
    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün Baabda Sarayı'nda Beyrut Maraton Heyeti'ni kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden kabulün ardından yapılan yazılı açıklamada, "Spor, insan haklarının inşasına katkıda bulunur ve dürüst rekabetin, iş birliğinin ve barış değerlerinin temellerini oluşturur. Pazar günü düzenlenecek Beyrut Maratonu'na herkesin 'Hariri Lübnan'a dönsün' sloganıyla katılmasını ve başbakanı ile olan dayanışmalarını göstermelerini istiyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
    Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.
    İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

    Etiketler: son dakika
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