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    Lübnan, Suriye sınırını bombaladı

    AA
    05 Ağustos 2017 - 14:23Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:23

    Lübnan ordusu bu sabah, Suriye sınırındaki DEAŞ hedeflerine füze ve havan saldırısı düzenledi.

    Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "bu sabah ülkenin doğusundaki Ra's Baalbek bölgesinde konuşlu bulunan ordu birliklerinin, dağlık bölgedeki DEAŞ mevzilerine füze ve havan saldırısı gerçekleştirdiği" ifade edildi.
    Terör örgütü DEAŞ hedeflerinin isabetli atışlarla vurulduğu belirtilen açıklamada, Lübnan Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağın da dün akşam saatlerinde örgüte ait bazı hedefleri vurduğu aktarıldı.
    Ordu açıklamasında ayrıca birkaç gündür devam eden füze ve havan atışları ile vurulan hedeflere ait video ve fotoğraflara da yer verildi.
    Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre Lübnan ordusu, El-Kaa ve Ra's Baalbek kasabalarına ek kuvvet göndermek suretiyle bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor. Son günlerde DEAŞ'a yönelik füze ve havan saldırılarını artıran Lübnan ordusunun, bölgede kapsamlı bir operasyon hazırlığı içinde olduğu tahmin ediliyor.
    El-Kaa ve Ra's Baalbek'deki ordu güçlerinin, bölgenin dağlık bölgelerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik füze ve havan saldırısına gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

    Etiketler: Lübnan , Suriye , Beyrut
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