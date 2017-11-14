Lübnan krizi sürüyor! Maruni Patriği Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Maruni Patriği Rai'yi başkent Riyad'daki el-Yemame Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra dinler ve kültürler arasındaki farklılıkların hoşgörüyü yüceltip, şiddeti, aşırılıkları ve terörü yok ederek bölge ve dünya halkları için barış ve güveni sağlama yönündeki önemine işaret edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed el-Cubeyr ve Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın da görüşmede hazır bulunduğu aktarıldı.

Rai'nin daha sonra Veliaht Prens Bin Selman ve Lübnan'ın istifa eden başbakanı Hariri ile ayrı ayrı bir araya geldiği kaydedilirken, görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Saad Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." ifadelerini kullanmıştı.