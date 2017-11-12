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    Lübnan-İsrail sınırında gerginlik!

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Lübnan-İsrail sınırında, İsrail askerlerinin Lübnan tarafında sis bombası attığı ve Lübnanlı askerlere hakaret ettiği, bu nedenle de taraflar arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

    Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde sınırdaki İsrail askerlerinin silahlarını, Lübnan askerlerine doğru yönelttikleri, hakaret ettikleri ve sınırın Lübnan tarafına üç adet sis bombası attıkları belirtildi.

    Lübnan ordusunun savunma pozisyonu aldığı bölgede, Lübnan istihbaratından yetkililerin inceleme yaptıkları ifade edildi. Lübnanlı yetkililer, yaşanan gerginlik sonrası Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyonlu hareket ettiklerini vurguladı.

    Lübnan yerel basınında olayla ilgili çıkan haberlerde ise İsrail askerlerinin attığı sis bombası nedeniyle bazı Lübnan askerlerinin hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

     

    Etiketler: hizbullah , Hizbullah
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