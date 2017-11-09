Lübnan: Hariri Suudi Arabistan'da rızası dışında tutuluyor

Reuters'ın Lübnan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumartesi günü Riyad'da Lübnan başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad Hariri Suudi Arabistan'da kendi rızası dışında tutuluyor. Reuters'a konuşan üst düzey bir hükümet görevlisi Hariri'nin hala Lübnan'ın başbakanı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Hariri'yi özgürlüğünü sınırlayarak Riyad'da tutmak Lübnan'ın egemenliğine saldırıdır. Bizim onurumuz Hariri'nin onurudur. Beyrut'a geri dönmesi için (yabancı) devletlerle birlikte çalışacağız." Aynı yetkili Lübnan'ın dış ve Arap ülkelerinden Hariri'nin serbest bırakılması için Suudi Arabistan'a baskı yapmalarını istemeyi düşündüğünü söyledi.

SUUDİ VATANDAŞLARINA LÜBNAN'I TERK EDİN UYARISI

Bu arada Suudi Arabistan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi "en kısa sürede" terk etme çağrısında bulundu. Hariri'nin Cumartesi günü Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada görevinden istifa ettiğini açıklaması, Lübnan'ı derin bir siyasi krize sürükleyerek, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinde arada kaldığı ve Hariri'nin istifaya zorlandığı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil Lübnan hükümet temsilcilerinin görevden ayrılmasına ancak Lübnan halkının karar verebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan ve Hariri'nin yardımcıları Başbakan'ın ev hapsinde olduğu haberlerini reddettiler, ancak Hariri'den özgürlüğünün sınırlandırıldığını yalanlayan hiçbir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, İran destekli Hizbullah hareketinin Lübnan'daki siyasi sistemi "esir aldığını" söyledi. Hariri, istifa konuşmasında Arap ülkelerinde çekişmeye yol açtıkları için İran'ı ve Hizbullah'ı eleştirmiş ve kendisine karşı bir suikasttan korktuğunu söylemişti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'a Lübnan'ın içişlerine karışmaya son verme çağrısı yapıldı.

BATILI DİPLOMATLARLA GÖRÜŞMELER

Diğer taraftan Saad Hariri'nin bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Fransa Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi.

Hariri'nin makamından yapılan açıklamada eski Başbakan'ın son iki günde Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD diplomatlarıyla da görüşmeler yaptığı belirtildi. Riyad'da bir televizyon açıklamasıyla istifasını duyuran Hariri henüz ülkesine dönmedi.