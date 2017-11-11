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    Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan dünyada gündemi değiştiren açıklama

    hürriyet.com.tr
    11.11.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da bir televizyon yayınına katılıp istifasını açıkladıktan sonra kayıplara karışan Başbakan Saad el Hariri ile ilgili dünya gündemini sarsan açıklamalar yaptı. Durumun "esrarını" koruduğunu belirten Avn, "kaçırıldığı" belirtilen Lübnan Başbakanı'nın söylediklerini bu nedenle "hükümsüz" gördüklerini belirtti ve Suudi yetkililerden acilen açıklama istedi.

    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn (Aoun) bugün yazılı bir açıklama yaparak, Başbakan Saad el Hariri'nin "esrarengiz" durumuna değindi.

    Hariri 4 Kasım'da Suudi Arabistan'dayken televizyon yayınında beklenmedik şekilde istifa ettiğini açıklamış, Lübnan Başbakanı'nın zorla istifa ettirildiği iddia edilmişti.

    Avn, "Hariri'nin söyledikleri gerçeği yansıtamaz. Bunlar, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve esrarengiz durumun bir sonucudur" dedi.

    "Lübnan, başbakanının uluslararası antlaşmalarla ve devletler arası hukukla çelişen bir durumda tutulmasını kabul edemez" ifadesini kullanan Avn, Suudi yetkililerin açıklama yapmasını istedi.

    Suudi Arabistan, Lübnan'daki Hizbullah'ın kendilerine savaş ilan ettiğini öne sürerek bu ülkedeki tüm vatandaşlarını derhal geri çağırmıştı.

    Reuters'a konuşan Lübnanlı yetkililer ise Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından "kaçırıldığını" ve dokunulmazlığa sahip olması gerektiğini yabancı diplomatlara aktardıklarını söylediler.

     

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