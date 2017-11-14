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    Lübnan Başbakanı'nından flaş açıklama! 2 gün içinde döneceğim

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 16:24 | Son Güncelleme:

    Bir süredir Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Hariri, açıklama yaparak 2 gün içinde Lübnan'a geri döneceğini söyledi.

    Lübnan Başbakanı Saad Al Hariri Twitter'dan "Ben iyiyim, önümüzdeki iki gün içinde Lübnan'a geri döneceğim" yazdı.

    Ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını belirten Hariri, Lübnanlılar'a 'itidal' çağrısı da yaptı.
    Hariri haftasonu yaptığı açıklamada 3 gün içinde ülkesine dönerek istifası konusundaki yasal gereklilikleri yerine getireceğini açıklamıştı.
    Kendisine yönelik suikast tehdidi olduğunu savunarak istifa kararı aldığını belirten Hariri, 4 Kasım'daki açıklamasında Lübnan'daki mevcut siyasi atmosferin 2005'te babası ve eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinden önceki anlara benzediğini savunmuştu.

    Hariri istifa açıkalamsında İran'ın Lübnan Hizbullah vasıtasıyla Lübnan'ın içişlerine karıştığını savunmuş ancak Tahran bu suçlamaları reddetmişti.

    Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah ise istifanın arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia etmişti.

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