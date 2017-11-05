Lübnan Başbakanı ‘Hayatım tehlikede’ dedi istifa etti

Televizyonda canlı yayında istifa eden Hariri, “İstifamı açıklıyorum. İran ve Hizbullah, Arap ülkelerinin iç işlerine karışarak bölgeyi istikrarsızlaştırıyor” diye konuştu. Lübnan’ın şu anki siyasi atmosferinin, babası Refik Hariri’nin 2005 yılında suikasta uğramasından önceki döneme benzediğini söyleyen Hariri, “kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını” ifade etti.

İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİ

Hariri’nin istifasına gerekçe olarak gösterdiği İran’dan açıklama gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Lübnan Başbakanı’nın istifası, Siyonistlerin, Suudilerin ve Amerikalıların İran’a karşı gerçek dışı ve asılsız suçlamalarının bir tekrarı. İstifa, Lübnan’da ve bölgede gerginlik yaratmak için yeni bir senaryonun göstergesidir. Hariri’nin acele istifası ve bunu başka bir ülkede açıklaması sadece şaşırtıcı ve üzücü değil, aynı zamanda bölgenin kötülüğünü isteyenler tarafından düzenlenen bir oyun olduğunu gösterir. Ancak bu oyunun kazananı Araplar ya da Müslümanlar değil, Siyonistler olacaktır”dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hariri’nin istifasının, İran’ın yalnızca İsrail’i değil tüm Ortadoğu’yu tehlikeye attığının kanıtı olduğunu söyledi.

SAAD el HARİRİ KİMDİR

Hariri, önceki gün Beyrut’taki Hükümet Sarayı’nda İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Riyad’a gitmişti. Hariri’nin, son bir hafta içinde ikinci kez Riyad’a gitmesi dikkati çekmişti. Hariri’nin Suudi Arabistan’da görüştüğü Körfez İşleri Bakanı ise Hizbullah’ın devrilmesi çağrısında bulunmuştu.

LÜBNAN, Şİİ VE SÜNNİ EKSENİNİN ARASINDA KALDI

- Lübnan, son dönemde Hizbullah’ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü nedeniyle Şii İran ile Sünni Suudi Arabistan arasında kaldı.

- Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, buna karşılık Başbakan Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli bir siyaseti öne çıkarıyordu.

- Son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, “İran’ın pozisyonunu dikkate almadan Lübnan’da belirleyici bir karar vermek mümkün değildir” sözlerine tepki gösteren Hariri, 24 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Ruhani’nin konuşması kabul edilemez. Lübnan, vesayet kabul etmeyen ve onurunun ihlal edilmesini reddeden bağımsız bir Arap devletidir” ifadelerini kullanmıştı.